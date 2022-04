Marysol pide a Sarita Sosa ponerse a trabajar y no vender cosas de José José

México. Marysol Sosa arremete en contra de su hermana Sarita Sosa porque supuestamente se dedica a vender cosas que fueron del padre de ambas, José José, y le pide que mejor se ponga a trabajar.

“Se me hace bajo”, dice Marysol Sosa al enterarse que Sarita anda vendiendo cosas de su señor padre fallecido en septiembre de 2019 y le manda decir que trabaje para que saque dinero.

Marysol Sosa comparte en entrevista con el programa Hoy que se enteró que Sarita anda vendiendo varias de las pertenencias de José José y se lo toma a mal, y es que según información en varios medios, Sarita, de 27 años de edad, anda mal económicamente y recurrió a la venta de objetos personales de "El Príncipe de la canción".

José José y su hija Sarita. Foto de Instagram

Sarita no estaría respetando los ideales del intérprete de temas como Almohada, y Marysol expresa al respecto: “No me ha casusado nada más que una tristeza horrenda porque teniendo ella la edad y la posibilidad de ahorita probablemente meterse a estudiar algo y también trabajar".

"Se me hace bajo, de mala educación hacer ese tipo de cosas, sobre todo porque me da entender que ella realmente no supo nunca quién fue su papá”, dice Marysol, hermana de José Joel, ambos hijos de José José y de Anel Noreña.

Marysol también dice que hasta el momento no ha hablado con Sarita, desde el fallecimiento de su papá ocurrido a finales de septiembre de 2019 en Miami, Florida, USA.

“Somos medios hermanos para siempre pero nunca lo vivenciamos así, crecimos juntos, compartimos muchas cosas con ella y hoy no es posible que no nos reconozca y diga: '¿estos quiénes son...?'", dice también Marysol al programa Hoy.