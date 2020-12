Más corridos clásicos, muy al estilo de Javier Rosas

Javier Rosas ha sabido aprovechar cada momento de la segunda oportunidad que la vida le brindó. En uno de sus corridos, titulado "Me dicen el jabón", canta: "ya estoy curado de espantos, no me han tumbado y van varias, en mi cabeza y mi cuerpo hay cicatrices de batallas...le toqué el timbre a San Pedro, pero nunca que me abrió". Con más de 10 años de trayectoria musical, el cantante del regional mexicano se encuentra en una etapa más madura tanto musical como personal.

"Como dice un corrido que hice hace mucho en un disco que fue tan exitoso, que le toqué el timbre a San Pedro pero no me abrió, sí me tocó estar ahí en la sala de espera, ya casi", mencionó Javier Rosas en una charla con Debate. El cantante, originario de Culiacán, Sinaloa, resaltó que ahora, gracias a Dios, ha alcanzado una calidad de vida que le permite hacer cualquier cosa, como el disfrutar de su etapa como padre de sus hermosas niñas, "obviamente con secuelas irreparables, pero me alcanza para prácticamente todo, y ahora después de ese trago tan amargo hace cinco años, viene esta oportunidad de conocer mi sangre, de conocer esto tan bonito, dos gemelitas".

Agradecido con la vida y sobre todo que a pesar del momento difícil que se vive en el mundo, tengamos trabajo y que podamos seguir haciendo lo que nos gusta; agradecido con Dios, con la vida, por dejarnos vivir tantas cosas bonitas todavía.

"Comandante Tanque", el nuevo corrido de Javier Rosas, debutó en importantes listas de reproducción digitales como es el caso de New Music y Hot Tracks en Apple Music. Foto: cortesía Gerencia 360

Luego de varias colaboraciones, como "Denver ruleteamos", con Los Minis de Caborca, el cantante sinaloense complace a su público con su nuevo corrido, "Comandante Tanque", un corrido muy al estilo clásico de Javier Rosas.

"Los corridos han sido el esqueleto, la base o la materia prima de nuestra carrera, a favor de que tenemos también varios temas colocados, canciones que a lo largo de nuestra carrera nos han dado frutos, pero sí, los corridos sin duda alguna son una faceta de nosotros que no podemos dejar por un lado, la gente siempre nos los demanda, ahí estamos con el 'Comandante Tanque', con este estilo que nos ha caracterizado siempre, nos esforzamos por lograrlo así, que sonara muy clásico de Javier Rosas, creo que lo logramos, los comentarios hablan por sí solos".

Y sobre este corrido Javier Rosas expresó: "el contrabando reina en los corridos, (en este nuevo corrido) vamos con el contrabando un poquito, las hazañas, dice que maneja pipas...al buen entendedor pocas palabras".

Aunque está consciente que este tipo de canciones han generado mucha controversia desde hace un tiempo, no sobrepasa esa delgada línea de la prudencia y el respeto. "Nosotros tratamos de plasmarlo en las letras este tipo de actividad (el contrabando), siendo realistas con el video lo más posible, tratando también de no cruzar esa línea tan delgada de la prudencia y del respeto, pero siempre tratando de llevar un buen producto que es el video, ha tenido muy buena respuesta del público, cuenta ya con varios cientos de miles de reproducciones, apenas está en proceso de maduración el tema, pero ha tenido muy buena reacción en los últimos eventos ya particulares que hemos tenido, es de las primeras que piden".

Javier Rosas promete más de sus clásicos corridos en lo que será su nueva producción discográfica: "en este disco que ya estoy preparando, que ya estoy por entrar a grabar, van a venir de nueva cuenta canciones muy así como el 'Comandante Tanque', muy Javier Rosas, vamos a regresar a eso, la gente lo ha estado pidiendo, vamos a ver qué sale, pronto van a tener noticias de este disco nuevo".

Javier Rosas, con altibajos pero vigente

El saber adaptarse a los nuevos tiempos y a los nuevos momentos de la industria y del Regional Mexicano, ha llevado a Javier Rosas y a todo su equipo por buen camino; asimismo la clave en su carrera musical, ha sido entender lo que el publico está pidiendo y lo que está consumiendo.

A lo largo de estos 10 años estamos entrando en una etapa muy madura de nuestra carrera y creo que la clave de esto, siento o creo pensar que hemos tenido, hablo en equipo, la capacidad de adaptarnos a las nuevas corrientes, a las nuevas modas, a las nuevas facetas, a los nuevos momentos que vive el género, la industria, han llegado oleadas tanto de corridos verdes y demás que han estado apareciendo y que algunos llegan para quedarse, otros son pasajeros, pero creo que en su momento hemos sabido adaptarnos a eso.

"He podido mostrar nuevas facetas de Javier Rosas, con nuevos estilos, con un poquito de diferentes letras, con nuevas esencias, también hemos evolucionado en la calidad musical, en las producciones, en la interpretación, hemos crecido mucho en ese aspecto, por ejemplo, escuchas el 'Comandante Tanque' y escuchas el tema de 'La China', que es nuestro himno, y hay una diferencia enorme en la calidad musical, en aquel entonces creíamos estar en el top de nuestra producción, pero como todo, hemos ido creciendo, hemos ido aprendiendo".

Javier Rosas ha logrado convertirse en uno de los grandes cantantes de corridos. Foto: cortesía Gerencia 360

A lo largo de estos años ha deleitado a su público además de su icónico corrido "La China", con otros más y muy exitosos, como lo son "Un placer, fui el chamaco", "Napoleón", "Y vete olvidando" y "Punto final", así también "La escuela no me gustó" que lo llevó a cantar en los Latin Billboard o "Del este soy" con millones de reproducciones en YouTube.

No hemos descansado, hemos tenido altibajos, hemos pasado momentos tambaleantes en nuestra carrera, pero hemos sabido reponernos, hemos sabido volver a tocar puertas, hemos sabido empezar de cero también en alguna ocasión, después del incidente tan sonado aquel.

Javier Rosas cree "que la capacidad de levantarnos y volver a nivelar el barco, es lo que nos ha mantenido en el gusto del público, sobre todo no descansar, seguir haciendo música y lo más importante que me ha tocado en estos 10 años, es que me ha tocado el cambio de generación de la gente que sigue mi música, los que tenían 25 años y me seguían en aquel entonces o escuchaban mi música, ahora tienen 35, a lo mejor escuchan tu música pero ya no van a las presentaciones porque su vida ha cambiado, tienen otras obligaciones y los que tenían 10, ahora tienen 20 y están consumiendo nuestra música y hemos logrado ganarnos al público por segunda vez, creo que eso ha sido clave, el ser una propuesta vigente siempre y podernos ganar al nuevo público más el público que mantenemos a través de los años, nos ha hecho crecer y nos ha hecho llevar nuestra música a todos lugares".

En la charla con Debate el orgulloso padre de bellas gemelitas, contó que tiene cuatro colaboraciones más en la lista de espera para ser lanzadas: "yo creo que antes de que se acabe el año salimos con una colaboración más, con video y toda la cosa, con eso cerraríamos el año". Javier comparte esta gran reflexión: