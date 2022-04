Más de 20,000 dólares habría gastado Christian Nodal comiendo filetes de carne con oro

Tras darse a conocer el exótico platillo que probo Christian Nodal conocido como Golden Tomahawk , de un valor de $1,100 dólares por su baño de oro de 24 quilates, los comentarios no se han hecho esperar y usuarios de Internet argumentan que debería utilizar esa fortuna para ayudar a quienes más lo necesitan. Por otro lado, algunos defienden el intérprete y explican que es dinero que se ha ganado a base de su esfuerzo, lo que le da todo el derecho de hacer lo que quiera con este.

Estados Unidos.- Gran escándalo ha generado Christian Nodal luego de evidenciar la vida de lujos que se da gracias a las ganancias que su carrera artística le ha generado, tales como irse a un famoso restaurante de los Estados Unidos en el que venden platillos de no creerse como cortes de carne cubiertos con hojas de oro y muchos más.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.