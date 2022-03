"Más de aquí del corazón, para todos ustedes", Luciano Luna complace a fans con "Lo que me enamora"

Luciano Luna no solo ha demostrado con creces el talento que posee para la composición y producción musical, sino también como cantante. La espera ha terminado para sus seguidores, quienes habían estado esperando por su nueva canción. Se trata de "Lo que me enamora", tema que ya está disponible en todas las plataformas digitales de música.

El cantante, compositor y productor discográfico, de 40 años de edad y originario de Guamúchil, estado de Sinaloa, México, compartió a través de sus redes sociales que su nueva canción, "Lo que me enamora", es diferente a otros temas musicales que ha lanzado.

"Es una canción que hicimos con otro ritmo, algo bachata, algo que me gustó mucho como quedó, espero que les guste a todos ustedes", expresó el ganador del Latín Grammy (como productor), así como de otros premios como el Billboard Latino y SESAC.

Muchas gracias por apoyar lo que estamos haciendo, otra rolita más.

El compositor sinaloense Luciano Luna externó a sus fans que si no ha lanzado canciones interpretadas por él, no es porque se aflojere, sino porque ha estado produciendo mucha nueva música.

"Le estoy produciendo a mucha gente, estamos trabajando muy duro, con mucha música muy bonita, mucha música que están escuchando ya este año, ha sido muy bendecido, estamos sacando más de aquí del corazón para todos ustedes, ánimo".

Así han reaccionado algunos de sus fans ante este lanzamiento: "esas si son canciones de adeveras", "hermosa canción", "canción favorita desde hoy" y otros comentarios más.

Por otra parte, en una entrevista con Debate, Luciano Luna nos compartió que actualmente tiene mucha "chamba". Ha estado trabajando con artistas colombianos como Zavier y Yeison Jiménez.

A la par, trabaja en el nuevo álbum de Chiquis Rivera, hija de la fallecida Jenni Rivera. "Ha sido muy bonito trabajar con ella, ha sido muy linda conmigo, muy buena amiga y aparte, la he empujado a crecer como artista, se ha hecho un equipo muy sólido, me ha tratado muy bien".

Otros de los cantantes con los que está colaborando son Jary Franco, Neto Bernal, Helen Ochoa, Ingrid Contreras, Graciela Beltrán y más.

Uno de los proyectos que lo tiene muy entusiasmado y en el cual está involucrado en cada detalle, es Banda Fortuna. "Estamos dándole forma a una banda de Guamúchil que la hicimos hace 10 años, de puro juego, nos salimos de la banda donde andábamos, la formamos, después la composición y la producción me llevó por otro camino. Ya volvió a mis manos ese proyecto. Vamos por un buen camino, estamos haciendo muy buena música, es un proyecto donde estoy ya más involucrado".

Asimismo, el trabajar con Pepe Aguilar es algo que también lo tiene bastante entusiasmado. "Otro sueño era trabajar con Pepe Aguilar. La vida me va a sorprender cada día, no sé de qué manera me trae sorpresas, sin que yo buscara tanto a Pepe, él se acercó a mí".