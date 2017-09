¿Quién es la madre que contrato Kim para tener a su bebé?

Con el nuevo embarazo de la reality star en la espera de su tercer hijo desde el pasado mes de julio se había anunciado que Kim Kardashian y Kanye West ya habían encontrado a la candidata perfecta para ser la madre subrogada de su bebe esta noticia la confirmo la revista People.



Tras dicho anuncio van saliendo a flote los pequeños detalles de la "mujer perfecta" para ser la madre del próximo heredero de la familia más mediática de Hollywood se sabe que la famosa pareja busco por mucho tiempo a la persona indicada para que el bebé pudiera nacer sano y fuerte.

KKWBEAUTY.COM is now LIVE! Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 6 de Sep de 2017 a la(s) 12:03 PDT



El portal TMZ informo que la joven mujer es una afroamericana quien estudia la universidad y cuenta con 20 años de edad, además la chica está casada desde hace cinco años y tiene una relación muy estable con su esposo quien tiene la misma edad que la joven, por si fuera poco, ya tiene experiencia en ser madre ya que es madre de sus dos hijos quienes son fruto de su matrimonio.



Even her cry face is pretty! I'm gonna take notes! Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 14 de Ago de 2017 a la(s) 12:16 PDT

Se dice que la madre subrogada se encuentra en perfecto estado de salud y en forma, lo que ayuda que el embarazo no corra ningún riesgo, se rumorea que ya tiene más de la mitad del camino recorrido y él bebe llegara a los brazos de Kim en enero próximo según las fuentes más cercanas se ha dicho que será una Kardashian.



Pretty hot glam squad Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 9:21 PDT

La pareja escándalo no ha declarado nada ante los medios de comunicación sobre dicho tema.



Fuentes cernas a la familia revelaron que todos se encuentran muy contentos "La familia entera está en la luna. Kim ha estado buscando una madre subrogada por meses hasta que hace poco encontró a la candidata perfecta" afirmo la fuente.



Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 17 de Ago de 2017 a la(s) 8:00 PDT



"Dado que su salud la asustó en el pasado, Kim sintió la necesidad de contratar a una agencia de subrogación que la ayudara a encontrar a una mujer sana que fuera una excelente opción para ella y Kanye. Ambos han estado muy involucrados en el proceso ellos quieren que todo sea perfecto y que el bebé sea extremadamente sano. Ellos no quieren ninguna complicación y Kim le ofrece un régimen ideal de alimentación y dienta para que todos sepan lo que el bebé está consumiendo antes de que nazca" aseguro el informante del dicho proceso.

Total eclipse of the heart Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 21 de Ago de 2017 a la(s) 9:17 PDT





La misma socialite expreso anteriormente las ganas que tenia de volver a ser madre de nuevo además antes de que naciera el pequeño Saint, Kim ya estaba tratando de ver cómo sería la posibilidad de volver hacer madre.



"No me preocupa cómo estaré después de tener el segundo hijo... me preocupa el tercero, ahí es cuando tu cuerpo empieza a verse afectado" se cree que esta es la razón por la cual la mediana de las kardashians haya preferido esta nueva opción de embarazo.





ULTIMO DESNUDO DE KIM

Hace unos días Kim publico una fotografía titulada "Pájaro Nocturno" el cual formara parte de un libro de los fotógrafos Mert & Marcus. So honored to have been photographed by Mert and Marcus for their book new book! 20 years in the making! It's out Sept 7th #mertandmarcus @mertalas @macpiggott #taschen Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 3:03 PDT "¡Muy honrada de haber sido fotografiada por Mert y Marcos para su nuevo libro!", escribió la socialité junto a la foto que ya logó un millón de likes.

Con Información Quién

