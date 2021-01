¡Más flexible que nunca! Thalía sorprende a sus fans con nuevo video en redes

La cantante mexicana, Thalía, dejó impactados a todos sus seguidores en redes sociales tras compartir un impresionante video en donde demuestra su gran flexibilidad a la hora de hacer yoga, pues recordemos que desde hace un tiempo la también actriz ha incluido esta actividad a su rutina diaria.

Más de un millón de reproducciones tuvo el pequeño clip publicado en su cuenta personal de Instagram en el cual se le ve a la hermosa mujer de 49 años, realizar complicadas posiciones de yoga con las cuales dejó asombrados a sus poco más de 17 millones de seguidores en dicha red social.

La cantante anotó junto al video compartido: " "¡Siempre hay amor... aunque todo te parezca obscuro y sin color! Una nube de dolor pintó mi cielo azul y cuando menos yo lo esperaba llegaste tú".

Por su parte, sus fanáticos no perdieron la oportunidad para llenarla de halagos y muestras de afecto a través poco más de 2,622 comentarios entre los cuales le expresaron: "Qué preciosa", "Súper flexible, campeona", "Yess Queen", "Espectacular", "Arrasando siempre mi reina, plenísima", "Ay, me encanta, arrasando", "Muy flexible, es es la disciplina y perseverancia, tú excelente", "Luz y amor", "Wow, mis respetos", por mencionar algunos.

Cabe mencionar que desde que era muy joven, Thalía llamó la atención de todos por su angelical belleza, así como su bien delineada figura, la cual se ha encargado de mantener a los largo de los años a base de estrictas rutinas de ejercicio, una alimentación saludable y actividades como el yoga, la cuales le ayudan también con su estado de animo.

Otra de las cualidades con las que cuenta esta bella artista, es su peculiar gusto por la moda, pues siempre ha dado mucho de que hablar por su forma de vestir, optando por infinidad de estilos, colores y texturas los cuales porta siempre con orgullo pese a que algunas personas la han tachado de ridícula por su edad. (Thalía no pagó un vestido y se lo cobraron en plena junta).

Tanto los halago como malas críticas son bien recibidas por la esposa de Tony Mottola quien siempre se mantiene de pie gracias al apoyo y amor de su familia, pues aunque lleve una glamurosa vida, y realice las actividades que ama, no está exenta, como cualquier ser humano de tener malos días.

Además, es evidente que el apoyo de su esposo es un pilar imprescindible en la vida de la famosa, y cómo no serlo, estando a lado de una de las mujeres más hermosas y deseadas de todo Latinoamérica, quien ha tenido una larga fila de galanes quienes morirían por tener una cita con la intérprete de "No me acuerdo".

