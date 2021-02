Más que lista Danna Paola para su primer concierto virtual

México.- Después de semanas de espera, Danna Paola ofrecerá esta noche su primer concierto virtual alrededor del mundo para promocionar el lanzamiento de su nuevo material discográfico "K.O." y promete un espectáculo de calidad como nunca antes visto, lo cual tiene muy emocionados a todos sus fanáticos.

Desde hace algunas semanas, la cantante de 25 años nacida en la Ciudad de México dio a conocer que ofrecería su primer concierto en línea titulado "Welcome to my break up party", una experiencia sin igual que tiene un costo de $229 pesos mexicanos por dispositivos más cargos por servicio, es decir, $269 pesos.

Será a través de la plataforma My Stream Time en donde la cantante estará completamente en vivo en punto de las 20:30 horas esta sábado 13 de febrero, hora de la CDMX, para conquistar a su público una vez más con presentaciones que prometen demasiado.

Durante los últimos días, Danna Paola ha decidido compartir algunos breves adelantos de lo que se viene en este concierto que preparó con muchas ansias y para el que ensayó largos días, pues le gusta dejar en claro que ella es una estrella completa y profesional en todos los aspectos.

A través de un corto video, ha mostrado un poco de lo que será su primer concierto virtual, una experiencia única que nadie se debe perder, pues contará con un espectacular escenario con pantallas, luces, máquinas de humo y efectos especiales.

Esta noche se verá a la intérprete deleitar con sus mejores temas, algunos antiguos y otros de su nuevo disco, ofreciendo sus mejores pasos de baile en organizadas coreografías y escenarios con distintas temáticas.

Danna Paola celebra el gran éxito de su nuevo sencillo; 'Amor ordinario'

Actualmente, la cantante está muy contenta por el éxito que ha logrado su nuevo sencillo, este es titulado 'Amor ordinario' y el pasado viernes 12 de febrero estrenó su video oficial, motivo por el cual se volvió tendencia en las redes sociales, ya que todos sus fanáticos quedaron fascinados con cada parte de la historia contada.

Según contó previo al estreno del video, mismo que cuenta ya con un millón de reproducciones, el video fue grabado hace dos meses, en diciembre, en un pueblo de México, un lugar muy mágico que quedó perfecto, pues fue ideal para la época que buscaron probar en el video.

Esta canción de la cantante es una de las más vulnerables de toda su carrera y en una entrevista exclusiva con Apple Music, reveló que fue escrita en enero de 2020 en un momento fatal en su vida después de terminar una relación y para ella era muy difícil regresar a México en esas circunstancias.

"Toda la canción es súper emocional. La grabé casi llorando", recuerda Danna Paola sobre la grabación de la canción, revelando también que la primera versión fue grabada en una sola toma, pero es un tema que a todos dejó atónitos ante tremenda obra musical.

Por otro lado, durante el vivo previo al estreno de su nuevo video, la cantante reveló que justamente hoy también se lanzará la mercancía oficial de su nuevo disco, lo cual también la mantiene muy emocionada y para los que no puedan ver su concierto en vivo, estará disponible más adelante en YouTube, pero por canciones.

Sobre planes a futuro, Danna reveló que quiere grabar el video de 'T.A.C.O.', otro de los sencillos que se ha vuelto uno de los favoritos de sus seguidores.