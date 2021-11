¿Más sorpresas? Captan a Taylor Swift cenando con Gong Yoo, de El Juego del Calamar

Estados Unidos.- Hace algunos días la cantante estadounidense Taylor Swift fue captada cenando con el actor surcoreano Gong Yoo, reconocido por su papel en la impactante serie de Netflix "El Juego del Calamar", esto en un famoso restaurante de Nueva York.

Tras darse a conocer la noticia, los fanáticos de la cantante, llamados Swifties, comenzaron a realizar todo tipo de teorías y conexiones al respecto, pues al parecer todavía vienen más sorpresas en lo que respecta al lanzamiento de Red (Taylor's Version).

Al respecto, la famosa cuenta Deuxmoi, que es conocida por publicar rumores de celebridades, que en gran parte terminan siendo reales, publicó que no había nada por lo que alarmarse o emocionarse, ya que sólo están saliendo a convivir y no hay nada más, por el momento.

Sin embargo, a los fanáticos de Taylor Swift esto no los convenció del todo, pues están seguros de que hay algo más y que podrían estar planeando algo, presumiblemente un proyecto para la cantante, donde el actor sería el protagonista.

Cabe recordar que Swift recién lanzó su segunda re-grabación musical, la cual he tenido una gran promoción con lanzamiento de mercancía oficial, presentaciones en vivo, lanzamientos de videos musicales y mucho más, así que puede que la era no haya terminado todavía.

Por otro lado, tras el lanzamiento del tema 'I bet you think about me (Taylor's Version) (From the vault)' como nuevo sencillo de la era, los fanáticos de Taylor comienzan a hablar sobre el lanzamiento de la nueva re-grabación, asegurando que sería 1989, su álbum de 2014, esto tras supuestas pistas o "easter eggs" en el video, pero esto no se ha confirmado.

