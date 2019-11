MasterChef La Revancha ya tiene ganadora y es Carmen Miranda

MasterChef La Revancha llegó a su gran final y Carmen Miranda se coronó como la campeona absoluta de la cocina más popular de México demostrando en esta segunda oportunidad que estuvo decidida a darlo todo eliminando todos los obstáculos.

Los tres finalistas Carmen, Memo y Cyntia decidieron usar todo lo que aprendieron en esta polémica temporada, pues un pastel de elote y unos deliciosos mousses, fueron pieza clave para que los jueces deliberaran quien de los tres cocinaba mejor, pero el sazón de Carmen se convirtió en el más exquisito de todos.

Y aunque el platillo tuvo algunas fallas técnicas pues los jueces dejaron en claro que al mousse le faltó un poco decidieron que Carmen tenía las bases para pasar al siguiente nivel como toda una chef estrella y reconocida en México haciéndole justicia al titulo del reality más famoso de Tv Azteca.

Hoy fue la final y la gran sorpresa fue pues que gane no me la creo la neta y estoy super agradecida todos los que nos vieron en esta temporada MasterChef La Revancha muchas gracias a todos mis haters también y a todos los que me apoyaron la neta les mando muchos saludos y pues chido los sueños si se cumplen...", dijo Carmen en un video publicado en la cuenta oficial del reality.

Mientras tanto los fans del programa le regresaron el saludo a Carmen y la felicitaron por haber llegado hasta la final.

"Felicidades siempre supe que tu ganarías eres la mejor te lo mereces", "Excelente, pero queremos saber quien gana mandil aunque sea el negro jajaja", "Pienso que le funcionó la estrategia de presentar platillos con ingredientes mexicanos.. al igual que #Honorina", escribieron los internautas quienes estuvieron al pendiente de todo.

Cabe mencionar que MasterChef es una de los reality más populares de Tv Azteca pues cuenta con varias temporadas.