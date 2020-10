MasterChef México arranca este viernes con su nueva temporada

México.- La hora por fin ha llegado, este viernes 30 de octubre se estrena la octava temporada de MasterChef México a través de Azteca Uno, con nuevos retos y veinte nuevos participantes que vienen a darlo todo en la cocina. El Chef Adrián Herrera, en entrevista para EL DEBATE, nos cuenta todo sobre la nueva temporada de la competencia gastronómica y lo que para él significa el arte de la gastronomía.

Será a las 19:30 horas (Hora centro) cuando se pueda disfrutar del estreno de este reality show gastronómico que llegará imperdible y lleno de sorpresas. "No se pueden perder esta temporada porque deberas que viene con todo y viene modernizada, actualizada, les va a gustar muchísimo", dijo el Chef en entrevista.

¿Qué se viene para la nueva temporada de MasterChef?

Hay cambios, desde luego, tenemos un esquema parecido al de siempre, la misma expectativa, pero como los participantes ya están en la octava temporada vienen con una actitud distinta, ya saben que tienen que cocinar, que no vienen a hacerse famosos, están haciendo televisión y tienen que respetar ese lenguaje también. Entonces lo que hemos vivido hasta ahorita es un interés mucho más focalizado en la cocina"

Los jueces de la octava temporada de MasterChef México. Foto: Cortesía

¿Qué podemos esperar de los nuevos integrantes?

Hay de todo, hay gente que está muy ubicada dentro del contexto de la cocina, hay otros que están poquito flojos, entraron con miedo como: '¿qué onda? ¿qué hago? ¿para dónde me voy?'. Unos se van adaptando, unos se van acoplando, otros lamentablemente no, pero siempre es así. Creo que los participantes traen historias personales muy interesantes y van a proyectar esas historias en sus platillos, yo creo que eso es lo que nos van a mostrar".

¿A qué vienen dispuestos los jueces en la octava temporada?

A fastidiar a los participantes... no es cierto, los vamos a presionar, porque ya no vamos a dejar que se haga lo de otras temporadas, donde venían como chiflados y ya nos habían agarrado el modito de por qué lado, ya no. Ahora los estamos presionando para que tengan un desempeño mucho más interesante".

Los jueces vienen dispuestos a presionar a los participantes para un mejor desempeño. Foto: Cortesía

¿Quiénes aparecerán en MasterChef México 2020? Este 2020 la competencia gastronómica exigirá a sus participantes darlo todo en la cocina y tendrá como jueces a Adrián Herrera, Betty Vázquez y José Ramón. Anette Michel, por su lado, será la conductora del programa y Alana Lliteras y Diego Fernández los hosts digitales. Sus participantes son: Adriana, Angélica, Atilana, Cuau, David, Erubiel, Gonzalo, Iker, Isabel, Itzel, Jorge, José Luis, La Inge, Lizzi, Meche, Nicolás, Osvaldo, Rolando, Salime y la Soldado Esquivel.

¿Ha sido difícil el trabajo en medio de la pandemia por Coronavirus?

No, ya nos adaptamos, hay una normativa que debemos seguir, hay un protocolo de higiene que es importantísimo porque eso es un problema de salud grave a nivel planetario, entonces con este tipo de cosas no se va a jugar. Hay unas personas encargadas ahí en el set de estar viendo que se utilicen cubrebocas, que exista una distancia considerable, se nos hacen pruebas de PCR constantemente para ver que no estemos infectados, no ha habido ningún tipo de infección, aquí todo mundo está limpio. Estamos trabajando muy bien".

¿Qué es lo más importante de un platillo?

Primero que todo el sabor, el orden en el que deben ir las cosas. Segundo, el platillo tiene que tener un discurso. Lo que estoy pidiendo en esta temporada es que se dejen de estos esquemas implícitos de lo estoy haciendo bien y no tengo que comunicar nada, al contrario, tiene que haber una directriz comunicativa, que tenga su contenido específico, que hable sobre algo, un recuerdo, los ingredientes de una región, etcétera, si el platillo no tiene eso no está diciendo mucho y a mí no me sirve".

¿Qué es lo que lo inspiró a convertirse en chef?

Mira, cuando uno entra a este tipo de trabajos, no está pensando en qué tan lejos vas a llegar, yo digo que es más orgánico, más inmediato, es más como la adrenalina de estar en la línea, es el placer de estar ejerciendo tu creatividad, esto es una experiencia catártica, pero también una experiencia profunda. Yo creo que lo que me llevó a quedarme aquí es que me apasionó, me arrebató, me atrapó, me dijo: 'aquí te quedas' y aquí me quedé".

Alrededor de 28 años tiene Adrián Herrera aprendiendo sobre el arte de la gastronomía. Foto: Cortesía

Para Adrián la palabra gastronomía significa: "Es algo muy compleja, una expresión que se vale de todos los sentidos, que engloba nuestras historias personales, nuestros puntos de origen, el país de dónde venimos, nuestra conexión con la tierra, con la historia. Realmente te lo digo, la gastronomía es una disciplina terriblemente compleja y digo terrible porque hay muchas pasiones involucradas".

Antes de convertirse en un chef profesional, carrera que inició cuando tenía alrededor de 28 o 29 años, Herrera ya era un escritor, desde quinto de primaria le gustaba hacerlo, actualmente tiene su propia editorial y tres libros publicados, es también columnista desde hace quince años, luego fue cocinero y desde hace cuatro años incursionó en el ámbito de la fotografía, por si fuera poco, también fue un artista plástico.

Como consejo para todos aquellos que buscan trabajar con todo lo relacionado a la cocina aconseja que: "Tienen que entrenarse, eso es importantísimo, leer muchísimo, cocinar muchísimo, pero más que eso, aprender a comer, si no se aprende a comer, a degustar, a apreciar, es imposible poder ejercitar o ejercer una cocina adecuada, ese es el método".

"Soy una persona que expresa su creatividad, punto", asegura el chef, escritor y columnista, Adrián Herrera.

Y sobre la contingencia sanitaria que aterra al mundo desde finales del 2019 confiesa: "La pandemia nos ha enseñado que tenemos que aprender a adaptarnos, a hacer las cosas de acuerdo a las exigencias del momento y eso ha sido bueno para todos, ha sido malo en muchos sentidos, pero bueno porque estamos aprendiendo y este programa no es la excepción, estamos aprendiendo a hacer un programa con este tipo de limitaciones y lo hemos hecho muy bien".