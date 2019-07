MasterChef desbanca a Familias Frente al Fuego en su estreno

MasterChef la revancha desbancó a Familias frente al fuego, de la cadena Televisa tras su gran estreno y aunque al reality se le dio mucha publicidad en la pantalla chica fue el proyecto de Tv Azteca que se volvió tendencia en redes sociales.

Ni la belleza de Inés Gómez Mont pudo contra la experiencia de Anette Michel quien ya lleva años en MasterChef como anfitriona y es que la mujer se ha ganado al público por su forma de interactuar con los participantes.

El estreno de ambos programas se vivió con mucha emoción pues marca el regreso de Inés Gómez Mont a la pantalla chica tras ausentarse durante un largo tiempo, pues se encontraba al cuidado de su familia, mientras que Anette volvió a ver la cara de varios participantes que estuvieron en distintas temporadas.

Anette Michel apareció con un atuendo demasiado sexy ya que se le vio con un escote muy pronunciado dejando a todos los fans de la competencia con la boca abierta.

Aunque todos los participantes lo dieron todo para seguir en una ronda más fue Obeth de la segunda temporada el primer eliminado de la noche, mientras tanto los Wong y los Ek de Familias frente al fuego le dijeron adiós a la competencia ya que el reto del huevo no les favoreció para nada.

Recordemos que MasterChef ya tiene varios años posicionado en la pantalla chica y es que fue de los primeros realitys de cocina que conquistó a los televidentes desde su primera temporada, mientras tanto Televisa apenas hizo su gran debut.

Por si fuera poco los usuarios hicieron de la suya en redes sociales donde opinaron al respecto sobre cada programa dejando en claro que MasterChef se llevó la primera victoria del domingo.

"El programa es grabado no es en vivo mejor Masters chef", "Lo vi, pero la verdad no me gusto muchooo, los.jueces están estupendos..pero le falta chispa...ojala el próximo capitulo este mejor", "Exitos y bendiciones", dijeron fans sobre Familias frente al fuego.

Mientas tanto MasterChef también recibió sus criticas buenas y malas.

"Increíble el programa como siempre, el nuevo chef me gusto mucho!", "jaki2502 Buenísimo comienzo. Comenzaron con todos los hierros Me encantó", escribieron los usuarios.