Mati Gómez causa una locura con el remix de "Yo no sé" junto a Nicky Jam y Reik

Mati Gómez comprobó el conocido proverbio "El hombre pone y Dios dispone". El cantautor chileno aún no puede asimilar la "locura" que ha causado recientemente en su joven carrera artística. El intérprete promociona el remix de su sencillo "Yo no sé" en colaboración con Nicky Jam y Reik.

"Una linda oportunidad realmente, la estoy disfrutando mucho, un sueño que yo todavía no puedo creer, es una locura, yo empecé a estudiar preparación física y al día siguiente decir que tengo un remix con Nicky Jam y Reik es una locura", mencionó con gran entusiasmo Mati Gómez durante una charla con El Debate.

Mati Gómez tuvo su debut musical en agosto de 2019 tras unirse al sello discográfico La Industria INC., y posteriormente se llevó a cabo el lanzamiento de su carta de presentación, la canción "Yo no sé".

Una canción que está inspirada en esa persona especial que llega a nuestra vida para cambiar el panorama amoroso de una relación pasada que fue muy tóxica, y en esta canción nosotros le expresamos finalmente cuánto nos va enamorando y todo lo que nos encanta de ella.

El tema es un exquisito pop urbano con un toque fresco y romántico que identifica el sonido de este nuevo artista que, en verdad, tiene un futuro muy prometedor en la industria musical.

Ante el éxito obtenido con su canción debut, fue lanzada a principios de abril la versión remix junto a Nicky Jam y los chicos de Reik, "grandes artistas mundiales que me abrieron las puertas, me dan la bienvenida y eso me permite empezar mi carrera con el pie derecho, la respuesta de la gente para este tema de un artista que está recién empezando ha sido brutal, el apoyo me lo han hecho sentir, los números son bastantes positivos, ya vamos en camino para los 4 millones en poquito más de un mes en YouTube".

De igual forma, contó que el remix de "Yo no sé" ya supera los 4 millones de reproducciones en Spotify.

Estoy muy contento, disfrutando este momento con mucha madurez y tranquilidad, gracias a Dios.

Cabe mencionar que el video musical de este remix fue grabado en la ciudad de Miami, Florida, bajo la dirección de Gus (Gustavo Camacho), uno de los directores de videos musicales más solicitados en la industria, quien ha sido responsable de piezas audiovisuales para artistas de la talla de Thalía, Anuel, Rauw Alejandro, Tito El Bambino, entre otros.

Mati Gómez ofrece letras honestas

Mati Gómez irradia mucho amor a través de su música. Se describe a sí mismo como una persona plenamente romántica, apasionado de lo que hace, "quiero transmitir lo mismo en mi música, transmitir una buena letra y un mensaje de amor para todos, si mi novia me cambia por otra persona, yo en la canción le voy a transmitir 'bueno, está bien, te metiste con él, sean felices pero no me jodan a mí, sean felices', quiero transmitir todo con amor".

Durante estos días de aislamiento social el cantautor ha estado trabajando en nuevas canciones que estará dando a conocer próximamente, de la mano de Sony Music y La Industria INC.

Desde los 6 años soñé con este momento, estoy listo para demostrarle al mundo de qué estoy hecho, me llena de honor y orgullo poder hacerlo al lado de artistas tan importantes como Nicky Jam y Reik, estoy cantando junto a mis ídolos y se siente surreal.

