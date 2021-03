Mati Gómez y el dúo MYA unen sus raíces latinas en la canción "Vuelta al mundo"

En la novela del escritor francés Julio Verne, el británico Phileas Fogg y su ayudante Jean Passepartout le dieron la vuelta al mundo en 80 días. Ahora el cantautor chileno Mati Gómez y el dúo de pop latino argentino MYA (conformado por Maxi Espíndola y Agus Bernasconi), dan la "Vuelta al mundo" exactamente en 2 minutos y 40 segundos. Tres talentosos cantautores unieron sus raíces latinas y musicales para crear una canción que está siendo disfrutada por sus respectivos fans. Una prueba más de que lo hecho en Latinoamérica está bien hecho.

Mati Gómez lanzó su nuevo sencillo, "Vuelta al mundo", en colaboración con MYA. "Yo a los chicos Agus y Maxi ya los venía siguiendo hace bastante tiempo, conocí su canción Te olvidaré, con Pedro Capó, disfrutaba mucho de su música y siempre decía: 'una canción con ellos estaría de lujo, estaría brutal'", contó Mati Gómez en una agradable charla con Debate vía Zoom, en la que también estuvieron los chicos de MYA.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Combinar sus dotes artísticos, sus personalidades y su propia visión musical, ha obtenido resultados maravillosos. El cantautor chileno señaló que Maxi y Agus tienen una voz dulce, suave, y él, por su lado, tiene una voz más sucia, más raspada, "entonces yo decía: 'si logramos hacer una canción juntos con ellos, los tres, se va a armar una mezcla muy chévere', por suerte me llega esta canción, 'Vuelta al mundo', me volví loco porque estaba al lado de los muchachos".

Leer más: Joss Favela le sirve a Carolina Ross una buena taza con café, con dos cucharadas de dulce éxito

Mati grabó la canción, la envió a MYA anhelando que les gustara y se montaran en esta colaboración. "Así fue como nació, gracias a Dios se montaron y aquí están mis hermanos". Agus Bernasconi agregó: "nosotros felices de haber compartido esta canción con vos".

"Vuelta al mundo" es la materialización de un sueño hecho realidad para Mati Gómez, ya que finalmente pudo presentar al mundo una canción sin sufrir todas las limitaciones que, lamentablemente, la pandemia le impuso a su carrera artística en el año 2020. Maxi Espíndola comentó que la canción habla de una ruptura reciente, de un amor que está en crisis, donde él le escribe una canción y le dice básicamente que por más que dé la vuelta al mundo, ella va a volver.

El amor era muy grande, es muy grande lo que pasaba entre ellos, un poco habla de eso, es una canción de desamor, que nos parecía interesante el concepto más que nada.

Una parte de la canción dice: "sabes que lo sientes y aunque le des la vuelta al mundo, tú volverás al mismo punto, es que esta historia no se acaba, no quedará en la nada". Agus se dijo feliz con todo el movimiento que está pasando hoy en día con la música, con las diversas colaboraciones que se han llevado a cabo, por poder compartir las canciones que quizá antes no pasaba tan frecuente.

"Y ahora estamos muy acostumbrados a escuchar canciones donde hay más de un artista, y para nosotros está buenísimo, porque la canción crece inmediatamente cuando se suma otro artista, trae algo nuevo, un color diferente, quizá es de otro país, tiene otra forma de frasear, de decir las cosas, ya le da otro complemento a la canción, y la verdad queda muy lindo, y nada mejor que compartir".

Mati Gómez y MYA unen sus raíces latinas

La prometedora carrera del cantautor chileno Mati Gómez

En verdad tiene una prometedora carrera musical. Aunque prácticamente dicha carrera comenzó en tiempos de la pandemia del Covid-19, ha sabido dar poco a poco pasos muy firmes. El cantautor está consciente de que su carrera ha sido en base a un crecimiento un poquito difícil, "porque ha sido en plena pandemia, pero creo que cuando las cosas se dan en un momento difícil, cuando ya las cosas se van agilizando un poco más, es un poco más fácil a la hora de poder cantar, estoy vuelto loco por empezar a hacer eso (shows en vivo), veo un desarrollo positivo, siempre hago balances, soy autocrítico también, pero lo veo bien positivo, por las condiciones en las que estamos".

Vamos tranquilitos pero a pasos firmes, contento con la recepción que está teniendo el público con lo que estoy haciendo y con lo que salimos ahora, que me tiene muy feliz, contento de poder contar con los chicos.

Desde un principio Mati Gómez y MYA conectaron, la vibra era más que evidente, "cuando la vibra está, el resultado es el que ya hemos visto respecto a la 'Vuelta al mundo'", resaltó el joven intérprete chileno. "Es una locura esta canción, el contexto que le dieron y yo, insisto, estoy feliz por la oportunidad que me dieron mis hermanos y que mejor que unir nuestras raíces argentinas, chilenas en una canción, para mí me parece increíble".

Leer más: Calibre 50 lanza su terapéutico álbum "Vamos bien", agradecidos por seguir viviendo

Mati fue reiterativo al decir que el junte que tuvo con MYA fue súper "bonito, por la vibra, y además somos gente muy sencilla y eso es lo que transmitimos, eso es lo más lindo creo yo, que la gente también se sienta identificada, y que todo es posible, no hay peros, todo se puede lograr".

El cantautor estuvo nominada en la pasada entrega de Premios Lo Nuestro 2021, en la categoría "Remix del año" por su remix de su canción "Yo no sé" junto al grupo mexicano Reik y al reguetonero estadounidense Nicky Jam. "Es un sueño todo lo que estoy viviendo, es un sueño, esto es gracias a Dios, gracias al equipo de trabajo, a mi familia y toda la gente que me rodea, todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido una ganancia en aprendizaje para mí, estar ahora con MYA, para mí es todo un aprendizaje. Yo observo, escucho y aprendo, de eso se trata".