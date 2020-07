Matías Ferreira roba suspiros con su nuevo sencillo "Solos"

Actuar, modelar y sobre todo cantar se han vuelto la pasión más grande de Matías Ferreira, un uruguayo que dejó todo para romperla en México.

En entrevista con Ferreira nos habló de la transformación que vivió durante algunos meses para convertirse en la cabecilla de su equipo y llevar total liderazgo en la letra de sus canciones además de involucrarse en todo el contenido que genera para sus fans.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Matías se encuentra muy contento ya que el nuevo sencillo titulado “Solos” es la primera canción de su autoría, nos platicó que fue un gran avance y desafió porque lleva en su totalidad la responsabilidad de que llegue o no al gusto del público.

“La letra la escribí y me surgió de la nada, la melodía, en el parque solo, un día muy oscuro para mí en el sentido que estaba medio depre, me sentía muy solo, pero como siempre cuando no estoy bien siempre busco el lado divertido y positivo, así pasó con la letra de “Solos” porque está muy fiesta muy arriba y yo estaba con el ánimo abajo”.

“Solos” es el cuarto sencillo de la carrera de Matías, a diferencia de las anteriores, en el video más reciente estuvo acompañado de fans que participaron en la grabación dirigida por Cinema Garage y Eban music.

A pesar de la situación que está pasando a nivel mundial, Ferreira lo ha tomado de lado positivo.

“Siento que ésta pausa nos está sirviendo mucho a todos para volver a encontrarnos y lo que más deseo es que cuando salga a la calle me encuentre con seres humanos diferentes. Que hayamos aprendido”.

Aunque en este momento es muy difícil hacer giras promocionales físicas, el cantante ha hecho todo lo posible por que su música llegue a los oídos de más personas, recientemente participo el en evento virtual “Gay Pride CDMX” en su 42 aniversario junto a otros reconocidos artistas como, Chiquis Rivera, Paty Manterola, Pablo Montero entre otros.

La pandemia no solo ha transformado al cantante en el ámbito profesional si no también en lo personal, una de las cosas que le apasiona es hacer actividades altruistas y mezclarlas con su música para despertar emociones y crear momentos agradables.

Finalmente, Ferreira nos comentó que seguirá trabajando para perfeccionarse profesionalmente, en sus planes esta hacer colaboraciones con otros artistas, seguir trabajando constantemente para pisar los escenarios de todo México y otros países.

Te puede interesar:

Manuel Parra gana el cuarto programa de Soy de la Banda Los Recoditos

Caballeros del Zodiaco: Así lucen sus armaduras en la vida real

"Acapulco Shore 7": polémica por pelea entre Mane y Jawy

Myriam Montemayor celebra 18 años en la música con Contigo, de su autoría