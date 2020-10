Matías Nicolás: Preferí dedicarme alaprendizaje

Mazatlán, Sin.- Con más de 20 años de experiencia, Matías Nicolás, el director de fotografía ha tomado parte en grandes proyectos que han formado su carrera. Recientemente participó en la filmación de Mil colmillos, primera serie colombiana de la cadena HBO. De este y otros proyectos habló en entrevista para EL DEBATE.

Thriller sicológico

La trama de la serie se centra en un grupo militar de elite que se adentra en la espesa selva de Colombia. Ahí, los experimentados soldados se encuentran con un peligro nunca antes imaginado. Fue rodado en cuevas y lugares muy especiales para darle el toque de misterio y terror. Aunque la serie fue grabada en 2018, la cadena aún no ha anunciado la fecha de estreno.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Trabajar para la National Geographic ha sido uno de sus logros más gratificantes.

Creador de grandes proyectos

La fructífera carrera del argentino lo ha llevado a formar parte de grandes producciones, entre ellas la película argentina, El secreto de sus ojos, dirigida por Juan Campanella y Leonardo Favio, “Aniceto”, la cual fue ganadora del Premio Óscar a la mejor película extranjera en 2010. También ha trabajado para la producción de comerciales y largometrajes en diferentes partes del mundo, especialmente en Latinoamérica, así como en la producción de los live streaming de Metallica, Kiss y Maroon 5. Sin embargo, los mayores retos a los que se han enfrentado es filmar para National Geographic, ya que al ser una canal especializado en documentales, las exigencias son mayores.

“Trabajar para National Geographic es totalmente alucinante porque es el mayor canal de documentales y te exige mucho a nivel imagen”, expresó.

Para esta cadena de televisión ha participado en tres proyectos, pero uno en los que se llevó mayor aprendizaje y experiencia de vida fue en la realización del documental The power of the clean water, en la cual visitó una gran cantidad de regiones del mundo documentando la falta de agua potable y los serios problemas de salud que esto provoca. Al respecto, el director comparte que fue una experiencia muy gratificante, ya que le dejó grandes enseñanzas de vida.

Pasión y suerte, la clave del éxito

La pasión por lo que hace, el esfuerzo, la dedicación y la suerte han sido los factores determinantes para su éxito en los 25 años de carrera, y aunque se pudiera pensar que ya hizo de todo para realizarse como profesional, aún le quedan muchos proyectos en los que le gustaría participar.

“Me gustaría filmar más largometrajes en Estados Unidos y visitar lugares a donde no fui. Latinoamérica ya lo hice. Me gustaría ir más hacia el oriente”, compartió.

Invitó a los jóvenes que están empezando en esta interesante carrera a que aprendan mucho de las personas que ya tiene experiencia, que estudien mucho y lo más importantes, que sean honestos con lo que hacen y con ellos mismos.

Tiempo para aprender

Como a muchos en el medio artístico y cultural, la situación sanitaria afectó los proyectos y trabajos que Matías Nicolás tenía programados para este 2020, sin embargo, ha aprovechado este tiempo de confinamiento para crear imágenes por computadora, editar, y sobre todo, seguir aprendiendo. Finalmente, compartió que dependiendo cómo vaya transcurriendo la cuarentena en su país, espera para finales de este año trabajar en un documental y en marzo o abril iniciar un largometraje.