Matilda la muerta, hija de Mónica Garza, acepta tener problemas con el alcohol

Matilda la muerta dio a conocer a través de las stories de su cuenta en Instagram, que entrará a rehabilitación tras sus problemas con el alcohol. La hija de la reconocida periodista Mónica Garza, expresó que esta semana ha sido muy complicada para ella: "no solo me he sentido muy mal, sino que he cometido muchas tonterías".

Matilda la muerta, hija de Mónica Garza, se refirió así misma como una persona sumamente complicada "y hago pasar a mis seres queridos por momentos muy malos". La tatuadora profesional resaltó que nada de esto es intencional, pero en ocasiones no piensa antes de actuar. "Últimamente mi estado de ánimo entre otras situaciones más graves, han afectado mis compromisos y mi trabajo, cosa que ya no voy a permitir más, no es maduro ni responsable".

Matilda la muerta mencionó en su escrito que septiembre siempre ha sido un mes negativo para ella, sin embargo, resaltó que no usará esto como excusa para cometer errores. "Por desgracia padezco una condición mental (como muchas otras personas), que no siempre me permite ver las cosas de la forma más clara y me hace actuar de manera impulsiva y tonta".

Algo que me ha costado un buen reconocer, es que mi relación con el alcohol no ha sido la más saludable, por lo menos no últimamente ni en estos momentos, así que he decidido dejarlo por ahora, hasta que sea capaz de ser responsable de mi misma.

Matilda la muerta causa sensación por su look. Foto: Instagram @matildalamuerta

La hija de Mónica Garza mencionó que estará bien y saldrá adelante de todo esto. "Soy muy afortunada de tener familia y amigos maravillosos que me han apoyado, cada quien a su forma con estos tropiezos que he tenido; se los comparto por qué aquí están mis amigos, mis compañeros y mi audiencia que en su mayoría, son personas a quienes también les estoy agradecida por estar".

Matilda la muerta envió este mensaje a todos sus seguidores: "les recuerdo mortales, los muertos no mueren, vamos a seguir creciendo y de mi esperen un montón de tatuajes más y mucho arte macabro, estará por venir".

Asimismo Matilda la muerta agradeció el incondicional apoyo de su novio Leonel Vega; en otras de las stories de su cuenta en Instagram (donde tiene más de 76 mil followers), compartió este mensaje a su pareja sentimental: "tú has sido el que a pesar de todo lo que te he hecho pasar, nunca me has abandonado. Aunque a rato me convierta en un ser insoportable, siempre me has cuidado y te has mantenido a mi lado cuando todo está prendido en fuego y haciéndose cenizas".

Como te dije, a veces parece que la princesa no quiere ser rescatada, pero te prometo que esta vez ella se salvará así misma. Te amo más de lo que un corazón humano es capaz.

Matilda la muerta junto a su novio Leonel Vega. Foto: Instagram @matildalamuerta

