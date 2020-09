Matilda la muerta, hija de la periodista Mónica Garza, anuncia su compromiso con Leonel Vega

Matilda la muerta dio a conocer su compromiso con Leonel Vega, quien la sorprendió en su reciente cumpleaños número 23 al darle el anillo de compromiso. Ambos estuvieron separados por un tiempo, pero su amor es más grande que cualquier circunstancia que hayan pasado. Muy a su estilo, la hija de la periodista Mónica Garza así dio a conocer que se había comprometido:

Cambiaste la historia de mi cumpleaños y la de mi vida. Mi mejor regalo siempre serás tú, te amo con toda mi alma. Gracias por darme todo lo que no podría imaginar.

Al final de su mensaje en su post, Matilda la muerte puso el emoticón de un anillo de compromiso. La hija de hija de la periodista Mónica Garza y del productor de comerciales Pedro Ávila, es una amante del dark art. Su talento artístico, atractivo físico y su look original causan gran sensación en redes sociales; es una tatuadora profesional y artista plástica.

Matilda la muerta se ha convertido en una tatuadora profesional muy reconocida. Foto: Instagram @matildalamuerta

Por su parte, su ahora prometido Leonel Vega (quien en redes sociales se ha llamar Necrófago fénix), escribió este mensaje dedicado a su amada Matilda la muerta, con motivo de su cumpleaños número 23: "un año más de nuevas enseñanzas y aprendizajes. Un año más cerca de la muerte. Tienes un camino difícil pero no te has rendido ni bajado la mirada, te has vuelto más fuerte y has demostrado la persona extraordinaria que eres. Ahora sabes que nada podrá contra ti y que continuarás hasta el final. Recuerda que no todo es oscuridad y cuando solo lo veas así estaré ahí para apoyarte y cuidarte siempre en todo momento, crucifiquemos todas las cosas malas y veámoslas arder juntas".

Foto: Instagram @phoenix_ghoul

Leonel Vega no fue el único en felicitarla; Mónica Garza publicó en su feed de Instagram una fotografía junto a su hija Matilda la muerta, acompañada de estas palabras: "mi hermosa cumpleañera". Los seguidores de la periodista no tardaron en hacer comentarios como estos: "parecen hermanas, felicidades a ambas por tener una madre y una hija tan únicas", "coko dos gotas de agua", "hermosas", "con tu mirada estás afirmando que es tu hija, te derrites por ella" y muchos más.

Hasta el momento Mónica Garza no ha comentado nada sobre el compromiso de su hija Matilda la muerta. Cabe recordar que hace unos días, Matilda brió su corazón como en pocas ocasiones suele hacerlo, mencionando que el trastorno que padece hace que no vea con claridad las acciones que lleva a cabo. "Por desgracia padezco una condición mental (como muchas otras personas), que no siempre me permite ver las cosas de la forma más clara y me hace actuar de manera impulsiva y tonta. Algo que me ha costado un buen reconocer, es que mi relación con el alcohol no ha sido la más saludable, por lo menos no últimamente ni en estos momentos, así que he decidido dejarlo por ahora, hasta que sea capaz de ser responsable de mi misma".

En aquella ocasión Matilda la muerta agradeció el incondicional apoyo de su novio Leonel Vega: "tú has sido el que a pesar de todo lo que te he hecho pasar, nunca me has abandonado. Aunque a rato me convierta en un ser insoportable, siempre me has cuidado y te has mantenido a mi lado cuando todo está prendido en fuego y haciéndose cenizas".

Como te dije, a veces parece que la princesa no quiere ser rescatada, pero te prometo que esta vez ella se salvará así misma. Te amo más de lo que un corazón humano es capaz.