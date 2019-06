Matilda la muerta posa en sexy topless y muestra sus tatuajes

Matilda la muerta posee una belleza única, con su estilo dark se ha convertido en toda una sensación en redes sociales. Sus más de 34 mil seguidores en Instagram destacan el alto nivel de sensualidad en las fotografías que comparte la joven.

Recientemente la hija de la periodista Mónica Garza publicó un par de fotografías en topless, donde además de mostrar su sensual anatomía, mostró varios de los tatuajes que se ha realizado.

Los halagos no se hicieron esperar para Matilda la muerta (su nombre artístico). "La forma en la que rompes estereotipos y creas una estética a partir de los "tabús sociales" es muy admirable, poesía en imágenes", "eres hermosa", "te vez increíble", "Matilda eres muy parecida a tu mami físicamente, ambas con su personalidad son hermosas", "hace poco te empecé a seguir y me encanta tu estilo, tu forma de pensar, y tu trabajo de tatuadora, eres una fregona, espero algún día ir a tatuarme contigo", fueron algunos de los comentarios en sus publicaciones en topless.

La hija de Mónica Garza se llama Matilda, tiene 21 años de edad y es amante del arte gótico; es una reconocida tatuadora y trabaja en un estudio de la Ciudad de México; se caracteriza por ser vegana y defensora de los derechos de los animales.

Pero lo que más llama la atención de Matilda es su belleza, que también gracias a eso se ha desempeñado como modelo y ha colaborado con fotógrafos como Isaac Sánchez y Felix Palazuelos Photography.

Anteriormente en su perfil de Instagram, la también ilustradora, habló sobre su verdadero amor: "en mi vida he tenido tantos hombres pero hay uno al que vuelvo una y otra vez, hemos estado encendido y apagando durante tanto tiempo y ahora está de vuelta y me siento muy bien, es la oscuridad, mi primer amor, mi verdadero amor, la oscuridad, él me conoce mejor que nadie".

Me acerca y me susurra cosas que no quiero escuchar. Cuando siento mariposas de terror, sé que la oscuridad está cerca.

En mayo pasado Mónica Garza compartió una fotografía junto a su hija; algunas personas criticaron la apariencia física de Matilda la muerta, sin embargo, muchos de los seguidores de la periodista la defendieron.

"Felicidades Mónica, además de regalarle la vida a Matilda, le concediste algo que no todas las madres saben otorgar, libertad plena para desarrollar su propia personalidad", "¿qué tiene la hija o que le ven de diferente?, gente asustada, muchas veces la gente con aspecto diferente y llena de tatuajes es mucho mejor que las criticonas".