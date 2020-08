Matilda la muerta y el pacto que hizo con su mamá Mónica Garza con respecto a sus tatuajes

Matilda la muerta, hija de la periodista Mónica Garza, contó que aunque hoy en día sus padres la apoyan por completo con respecto a su estilo de vida dark, en un principio a ambos les costó un poco de trabajo. En una charla en el canal de YouTube "El Destroyer" manifestó: "a mí mamá le ha costado mucho trabajo, luego con los tatuajes, las perforaciones, todo eso, estuvo más difícil".

Matilda la muerta, tatuadora profesional y artista plástica, reveló en aquella charla que ella y su mamá Mónica Garza hicieron un pacto con respecto a los tatuajes: "eso de qué se tatúe y haga lo que quiera, todo nació a partir de que ella y yo llegamos a un acuerdo donde me dijo: 'mira, tú te puedes tatuar lo que tú quieras cuando tú te pagues los tatuajes', ya de ahí valió porque se logra, no iba a ser inútil toda mi vida".

La hija de Mónica Garza y Pedro Ávila bromeó sobre que ahora, no solo puede pagarse sus tatuajes, sino que también se los puede hacer ella misma. Asimismo Matilda la muerta contó que su mamá llegó a tener muchos conflictos con su manera de maquillarse y aunque su papá aceptaba y la apoyaba en todo, en un principio tuvo conflicto con los tatuajes y con las perforaciones que se hacía".

Matilda la muerta tiene 21 años de edad. Foto: Instagram @matildalamuerta

Matilda la muerta dejó muy en claro que no le presta nada de atención a lo que las personas puedan llegar a decir, cuando la vean en la calle luciendo su look dark: "ahorita la verdad ya ni me fijo, lo que la gente haga o reaccione o le afecte, me tiene muy sin cuidado, de hecho creo que esa ha sido mi clave en todo eso, ya sea en la escuela, en la calle, en cualquier situación social que haya personas que les cause cierto conflicto o bueno, nunca falta los que te hacen ciertos comentarios en la calle".

Yo me puedo vestir como una persona promedio, normal, cualquiera y aun así la gente va a tener un pedo conmigo: por quién es mi mamá, porque estoy gorda o porque estoy flaca, la gente nunca va a estar conforme con absolutamente nada, entonces, no tiene como mucho sentido que te afecte.

La hija de Mónica Garza causa sensación con sus looks. Foto: Instagram @matildalamuerta

Por otra parte, a principios de julio pasado Matilda la muerta abrió su corazón en una columna de opinión en el portal yotambién.mx, donde habló sobre un trastorno que le diagnosticaron cuando tenía 16 años de edad. En su columna "El encierro de la mente" contó cómo ha lidiado con dicho trastorno durante esta pandemia de Coronavirus (COVID-19). "Mi nombre es Matilda Ávila Garza y fui diagnosticada con trastorno límite de la personalidad a los 16 años. Ahora tengo 22 años y soy tatuadora en la Ciudad de México. Me conocen mejor como 'Matilda la Muerta'".

Es verdad que cuando te encuentras a solas con nadie más que con tus propios pensamientos los demonios empiezan a manifestarse, sobre todo cuando no hay muchas distracciones en tu día y tiendes a sobrepensar las cosas más que una persona sin una condición mental.

"Pero este es el tipo de cosas que las personas que vivimos con depresión y ansiedad estamos muy acostumbradas ya, es una lucha constante con tus propios pensamientos que sucede desde que te levantas hasta que te vas a dormir", recalcó Matilda la Muerta. "En este momento hay infinidades de personas en el mundo que tienen algún trastorno y condición mental y no pueden encontrar esta paz que haga de la cuarentena algo más soportable. Cada persona vive de manera muy distinta sus propios infiernos mentales, pero todas vivimos bajo el mismo estigma".

Matilda la muerta resaltó que "solo porque nuestra condición no se vea a simple vista, no significa que no esté ahí. Tener un trastorno de algún tipo no significa que una esté 'loca' o carezca de algunas facultades. Simplemente hace que todo sea más nublado y confuso en nuestros pensamientos y emociones. En fin, ahora no solo tenemos que protegernos de nuestra propia cabeza sino también del mundo exterior".

