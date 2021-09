México.- La nueva sensación de TV Azteca es MasterChef Celebrity, una competencia gastronómica que ha retado a diferentes famosos a dar lo mejor de sí en la cocina, pero así como algunos logran el triunfo, otros no convencen a los jueces de dejarlos seguir en la competencia. Tal es el caso de Matilde Obregón, que fue la tercera eliminada del programa, pues su mole de la abuelita no cautivó a los chefs.

En entrevista con El Debate, la periodista mexicana lo contó todo y confesó que no sólo su platillo la llevó a la eliminación, sino otras desventajas que pudieron haber estado en su contra, sin embargo, se va contenta y muy agradecida por la experiencia y el apoyo del público.

¿Cómo se siente tras la eliminación de MasterChef Celebrity?

"No se siente nada padre. Uno entra con la esperanza de llegar a la final, tienes la idea de que: 'si voy a la competencia voy a dar batalla'. Sí pega", contó Matilde en entrevista, que añadió que no esperaba ser de los primeros eliminados, ya que tiene noción de lo que es entrar a una cocina y preparar diferentes platillos.

Matilde Obregón, ¿una eliminación injusta de MasterChef Celebrity? La periodista lo cuenta todo. Foto: Cortesía

En conversación con la periodista mexicana, que fue una de las fundadoras de la revista TV Notas, explicó que, al ser la menos famosa de los competidores, pudo haber sido una desventaja en su contra, pues los jueces pudieron tomar eso en cuenta a la hora de determinar quién se iba del programa.

"Objetivamente hablando, soy la menos famosa, todos son figuras públicas, salen en la tele, unos cantan, otros actúan, la mayoría sabe bailar, llevan muchos años dentro del medio. Siento yo que eso los jueces a la hora de determinar quién salía, por ahí se pudieron haber ido", compartió.

Aceptó que su mole pudo haber tenido algunos errores, como todos, pero es un platillo que ha preparado en varias ocasiones, es decir, no era la primera vez que lo hacía, pero cree que tuvo mucho que ver su posición en los medios de comunicación el poder permanecer luchando por un primer lugar.

Asimismo, comentó que su mole fue elaborado al pie de la letra con las instrucciones claras de los chefs, sin embargo, el que hizo José Joel llevaba piña, ingrediente que no debió estar ahí, ya que sólo les pidieron una sala, entonces, a la hora de competir a su lado, fue una desventaja. "No es nada personal", explica, pues es una persona a la que admira mucho.

Atribuye la periodista mexicana que su salida de MasterChef fue debido a las diferencias de carreras entre ella y sus competentes. "Yo lo atribuyo a que ellos bailan, cantan, actúan y dan show dentro de MasterChef. Yo no, yo soy periodista, llevo muchos años dentro del medio, pero no les voy a ir a cantar, llorar o hacer eso. Siento que por ahí hubo algo de favoritismo para mi expulsión", también comentó.

Matilde Obregón se convirtió en la tercera eliminada de la competencia de MasterChef Celebrity. Foto: Cortesía

Una gran conmoción causó la eliminación de Obregón Peruyero de la competencia gastronómica, ya que muchos la apoyaron; no sólo el público, sino la mayoría de sus compañeros, con quienes tuvo una gran relación durante los días de grabación, tanto dentro como fuera de los sets y espera mantenerla.

Sorprendida quedó Matilde al notar el gran apoyo que tuvo por parte del público, pues fue trending topic en diferentes redes sociales, donde le externaron el cariño que le tomaron con conmovedores mensajes, por los que queda gratamente agradecida, pues es la primera vez que experimenta un apoyo de tal magnitud.

Fue una gran experiencia para ella, una muy divertida, confiesa, no sólo por encontrarse con famosos y lograr convivir de una manera distinta con todos ellos, también por el gran recibimiento que tuvo. También se retira feliz por el aprendizaje que obtuvo, a pesar de los momentos de tensión que atravesó al momento de tener que preparar los platillos y sentir esa adrenalina a todo pulso.

Su gusto por la cocina viene de la convivencia familiar, ya que es el momento en el que más tiempo pasa con sus seres queridos. No sólo la preparación, también por estar juntos en ese momento, disfrutar de una buena conversación y el gozo de estar juntos.

Lo que hoy viene para Matilde Obregón es seguir enfocada en su programa de televisión en Grupo Fórmula, "Fórmula Nota", donde hace entrevistas a famosos y se transmiten todos los sábados y domingos. Además, busca estar más activa en redes sociales compartiendo contenido y también publicando algunas de sus entrevistas a través de su canal de YouTube. Agrega que muy pronto se vienen entrevistas emotivas, sensibles y divertidas con sus compañeros de MasterChef Celebrity, así que invita a sus seguidores a estar al pendiente en las diferentes plataformas de Internet.

Finalmente, envía un mensaje de agradecimiento para sus seguidores y la gente que la apoyó incondicionalmente. "Estoy agradecidísima, sorprendida con la gente que me apoyó y se tomaron el tiempo de decirme: 'aquí estoy'. Esas son las cosas con las que me quedo, a las que no estaba acostumbrada por estar al otro lado, el cariño y la gente tan honesta y sincera. Muchas gracias".