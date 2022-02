"Mató a otras personas", Lupillo Rivera dice que Chalino Sánchez asesinó a fans tras sufrir atentado

Para Lupillo Rivera, eso no es verdad, pues conociendo el carácter de su amigo y recordando lo ocurrido en su show en Coachella, aseguró que de haber sido cierto, no hubiera dudado en agarrarse a balazos y buscar a la persona que envío el mensaje.

Resulta que ahí mató a otras personas que estaban en el evento, yo no sé quiénes son, ni qué apellido tienen, ni nada, Chalino nunca me dijo.

No solo la persona que atacó a Rosalino murió, sino también otros asistentes a su concierto.

Cuando sintió los balazos, Chalino Sánchez desenfundó su pistola y disparó en contra de su atacante y de otros fans , ya que al estar herido, estaba a punto de desmayarse. Esto, aparentemente, le contó a Lupillo Rivera: "empecé a mirar nublado luego, luego, yo nomás miraba los sombreros blancos de la gente corriendo, pero yo no sabía quién me estaba tirando porque yo estaba volteado".

"El rey del corrido" no le dio mayor importancia y mientras le pedía un tono a su acordeonista, el fanático sacó un arma de fuego y le disparó en dos ocasiones. En ese momento, el intérprete de corridos estaba de espaldas.

Durante su concierto, una persona del público se acercó a Chalino y le pidió que cantara cierta canción , haciéndole saber que no se la sabía, le pidió un poco de paciencia y le dijo que después trataría de complacerlo.

En su canal de YouTube, el cantante estadounidense de origen mexicano Lupillo Rivera , conocido como "El toro del corrido", contó una historia que quizá muchos no conocían sobre el sinaloense. Según el hermano de Jenni Rivera, Chalino Sánchez asesinó a unos fans durante un show, luego de sufrir un atentado .

"Se ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar sin mentiras, esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas, y tú, ni me miras", dice la canción "Nieves de enero", uno de los temas más emblemáticos que tuvo el cantante sinaloense Chalino Sánchez durante sus años de trayectoria musical. Fue llamado "El rey del corrido" y de acuerdo con Lupillo Rivera , quien fuera uno de sus amigos más cercanos, era una persona de armas tomar .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

