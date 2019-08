Matrimonio de Peña Nieto y Angélica Rivera es falso: ex sacerdote

Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera siguen causando controversia por la supuesta falsedad de su matrimonio. Hace unos días el productor José Alberto Castro (ex esposo de la actriz) tuvo una charla con el programa Despierta América de Univisión donde se le cuestionó: “¿usted sigue casado ante la iglesia?”.

El Güero Castro, padre de las hijas de Angélica Rivera, prefirió contestar con evasivas que han dado a pensar que quizá su matrimonio con la actriz nunca se disolvió y ante esto, la boda entre Enrique Peña Nieto y ella fue falsa.

“Eso es meramente una parte de una institución. Para mí mi matrimonio no está en una iglesia ni está en un papel; mi matrimonio está en un acto de convicción ante una persona y yo tuve un matrimonio muy bonito, un matrimonio maravilloso con una persona a la que siempre le he mostrado mi respeto y mi cariño y recibí de ella lo mismo. Mi matrimonio no estuvo hecho en una iglesia, en una ley, estuvo hecho en una palabra en la cual tanto ella y yo lo aceptamos y cuando terminó, se terminó”.

Angélica Rivera y José Alberto Castro se casaron el 2 de diciembre de 2004. Foto: Archivo Agencia Reforma.

Ahora en una entrevista para el programa Al Rojo Vivo de la cadena Telemundo, el ex sacerdote Alberto Athié aseguró que el matrimonio de la ex pareja presidencial fue falso.

Alberto Athié señala que cuando se llevó a cabo la boda de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, la actriz aún seguía casada con "El Güero" Castro. "Iba a ser la boda del siglo, todo estaba preparado para que se casaran en Toluca, en la catedral, finalmente terminó siendo un acto religioso".

Angélica Rivera y José Alberto Castro se casaron el 2 de diciembre de 2004 en la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima y después hubo otra ceremonia el 11 de diciembre, en las playas de Acapulco, estado de Guerrero.

El 19 de mayo de 2009, el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de México declaró supuestametne nulo el matrimonio entre la actriz y el productor de televisión; tiempo después (el 27 de noviembre de 2010), Angélica Rivera pudiera contraer nupcias con Enrique Peña Nieto, quien en ese entonces era el gobernador del Estado de México.