Matt Bellamy se siente inspirado con la música de Ed Sheeran

Uno de los artistas que a últimas fechas inspiró a Matt Bellamy es Ed Sheeran y es que el británico se ha convertido en todo un fenómeno debido a su grandiosa música.



El propio líder y vocalista de la banda británica, Muse, se refirió a los dispositivos en los que se pueden repetir sonidos, creando con ello capas y atmósferas inusuales en las composiciones.

He estado bastante interesado en lo que Ed Sheeran hace con sus pedales. Eso es algo en lo que nunca he incursionado realmente, pero me agradaría hacerlo.

"Especialmente ahora, pretendo sintetizar sonidos provenientes de la guitarra. Así que todavía no he empezado, pero en algún momento me gusta la idea de experimentar más con la ejecución de algunos sonidos y explorar, manifestó Matt en una conversación con Guitar World.

Muse ha comenzado propiamente la gira de promoción de su nueva placa, Simulation Theory. El recorrido llegará a tierras mexicanas en el último trimestre del año.