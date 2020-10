Matthew McConaughey revela abuso sexual de un hombre cuando era adolescente

Estados Unidos.- Matthew McConaughey, ganador al Premio Óscar a Mejor Actor por su papel en Dallas Buyers Club, reveló en un capítulo de su nuevo libro de memorias titulado "Greenlights" que fue chantajeado para tener su primera vez y abusado sexualmente por un hombre cuando era un adolescente.

El libro fue publicado el pasado martes 20 de octubre y en uno de los extractos de este se puede leer que comparte: "Me chantajearon para que tuviera sexo por primera vez cuando tenía 15 años", quedando con la creencia que se "iría al infierno por tener sexo prematrimonial" y hoy "espera que ese no sea el caso".

La estrella de 50 años, también ganadora de un Globo de Oro por Mejor actor de Drama y un SAG por Mejor Actor compartió que tenía sólo 18 años de edad cuando fue abusado por un hombre en la parte trasera de una camioneta, dejando a todos sus fanáticos sorprendidos ante fuerte revelación.

Fui abusado sexualmente por un hombre cuando tenía 18 años mientras estaba inconsciente en la parte trasera de una camioneta", comentó.

Matthew McConaughey revela en su nuevo libro abuso sexual de un hombre cuando era adolescente. Foto: Instagram

Pese al impactante y traumático suceso, el actor señaló que está seguro de que el mundo conspira a su favor. "Nunca me sentí como una víctima. Tengo muchas pruebas de que el mundo está conspirando para hacerme feliz", detalló.

Asimismo, recuerda algunas extrañas experiencias que ha tenido a lo largo de su vida en este libro de memorias que contiene fuertes revelaciones y vivencias que marcaron su vida para siempre.

"Un veterinario me cosió setenta y ocho puntos de sutura en la frente. Tuve cuatro conmociones cerebrales por caerme de cuatro árboles, tres de ellos en luna llena", escribe.

Estuve desnudo hasta que la policía me arrestó. Me resistí al arresto. Solicité mi educación universitaria en Duke, UT Austin, Southern Methodist y Grambling. Me aceptaron en tres de los cuatro", añade.

Por otro lado, el actor también se sincera sobre la dura relación de sus padres y revela que su padre, James McConaughey, murió en el año 1992 mientras sostenía relaciones sexuales con su madre y al ser notificado por la mujer que le dio la vida de lo sucedido él no podía creerlo, asegurando que "nadie ni nada podía matarlo", "excepto su madre".

El libro de memorias de Matthew McConaughey, "Greenlights", se lanzó el pasado martes 20 de octubre. Foto: Instagram

Curiosamente, su padre le decía siempre a él y a su hermano que en el momento en el que se fuera de este mundo estaría teniendo relaciones íntimas con su madre y fue justo lo que pasó, el señor tuvo un ataque al corazón al llegar al clímax de ese momento.

Además, admite que sus padres tuvieron una relación tumultuosa; se casaron tres veces por separado, pero todos esos malos momentos fueron "superados por su amor".

Sobre su propio matrimonio, con Camila, de 37 años, el actor revela que no puede ni recordar la última vez que levantó la voz a su esposa y que siempre han tenido un amor que nunca se han cuestionado, a diferencia de la relación que tuvieron sus padres cuando él era un niño.

Matthew David McConaughey, nacido en Uvalde, Texas, Estados Unidos, un 04 de noviembre de 1969, es un actor y productor de cine y televisión, ganador de un premio Óscar, un Globo de Oro y un SAG.

Conocido por su participación en películas como Dazed and Confused (1993), A Time to Kill (1996), Contact (1997), Frailty (2001), We Are Marshall (2006), Killer Joe (2011), The Lincoln Lawyer (2011), Bernie (2012), Mud (2012), El lobo de Wall Street (2013), Dallas Buyers Club (2013), Interstellar (2014), Free State of Jones (2016) y The Gentlemen (2019).