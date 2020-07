Mau y Ricky comparten fotografía antes de ser famosos; lucen irreconocibles

México.- El dúo de hermanos reguetoneros de origen venezolano, Mau y Ricky, causó gran revolución en las redes sociales tras compartir una fotografía en la que se muestra cómo lucían en el pasado y antes de obtener fama dentro del género urbano, dejando a todos con la boca abierta, pues lucen irreconocibles.

En la imagen se muestra a los hijos de Ricardo Montaner con una imagen totalmente diferente a la que presumen actualmente, sin perder la oportunidad de bromear como de costumbre con sus seguidores en Instagram asegurando que su imagen era la razón por la cual las personas no escuchaban sus canciones.

Más de 250 mil me gustas fueron los que el dúo recibió en menos de 24 horas de haber compartido dicha fotografía y miles de reacciones por parte de sus seguidores en la sección de comentarios, pues no pudieron evitar queda sorprendidos con el antiguo estilo de sus ídolos, el cual no tiene ni una parte parecida a su actual estilo.

El antiguo estilo de Mau y Ricky. Foto: Instagram

Una exitosa carrera musical

Aunque los hijos de Ricardo Montaner, Mau y Ricky, iniciaron su carrera musical desde hace casi una década, los cantantes lograron alcanzar el reconocimiento a nivel latinoamericano cuando incursionaron dentro del género urbano, teniendo grandes éxitos como "Ya no tiene novio", "Desconocidos" junto a Manuel Turizo, "Mi Mala" con Karol G, Becky G, Leslie Grace y Lali, así como "Ya tú me conoces" con Thalía.

Actualmente cuentan con un álbum de estudio y un EP, titulados Para aventuras y curiosidades, lanzado en 2019, y Arte, un álbum de corta duración lanzado 2017, el cual marcó su debut musical. Ambos materiales cuentan con un gran éxito en las listas de popularidad y en plataformas digitales.

Asimismo, alcanzan una gran popularidad en las redes sociales, en donde han tenido un aumento impresionante, sobretodo en Instagram, en donde superan los 4.6 millones de seguidores, quienes siempre se la pasan al pendiente y entretenidos con el contenido que los cantantes suben, pues son muy atentos con ellos y constantemente interaccionan entre sí.

Mau y Ricky han tenido una gran fama internacional. Foto: Instagram

El dúo de pop latino y reguetón "Mau y Ricky"

El dúo venezolano está conformado por los hermanos Mauricio y Ricardo Reglero Rodríguez, quienes iniciaron el proyecto en Caracas, Venezuela. Desde 2017 han logrado captar la atención de todos a nivel internacional con distintos éxitos musicales, tanto que lograron ser nominados en los Premios Grammy Latinos de 2017, en las categorías Mejor Artista Nuevo y Canción del Año.

En 2019, fueron elegidos por YouTube Music como el único acto latino en ser parte de Artist on the Rise. Por otro lado, en su faceta como compositores, han escrito canciones para varios cantantes famosos como Thalía, Miguel Bosé, Leslie Grace, Diego Boneta, Christian Castro, Ricky Martin, Karol G y Ednita Nazario.

Su vida personal

Mauricio Alberto y Ricardo Andrés nacieron en Caracas, Venezuela. Son hijos de la cineasta Marlene Rodríguez y el cantautor argentino Ricardo Montaner. Hasta la edad de 7 y 10 años fueron criados en Caracas, antes de mudarse con su familia a Miami, Florida, Estados Unidos, en donde residen actualmente.

Así lucían Mau y Ricky cuando eran unos niños. Foto: Instagram

Sus inicios en la música

Mau y Ricky comenzaron a estudiar música a la edad de 4 y 6 años respectivamente, emprendiendo su carrera tocando en la Iglesia, en donde figuraban en una banda, con quienes tocaban semanalmente. Mientras componían, arreglaban y grababan su primer disco se unieron a la gira latinoamericana de su padre Ricardo Montaner, en donde Mau era el baterista y Ricky el primer guitarrista.

Mau y Ricky fueron el baterista y el guitarrista de su padre. Foto: Instagram

