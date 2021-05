Mau y Ricky llevan su música a otra dimensión con su nuevo tema

Con carisma, el buen sentido del humor que los identifica, el dúo Mau y Ricky continúan posicionándose en el género urbano y robándose el corazón del público con cada uno de sus éxitos como Desconocidos, La boca, No tiene Novio, Mi mala, entre muchos más.

Los hermanos, hijos del legendario Ricardo Montaner, se encuentran de promoción en México con el tema Doctor, en donde participan al lado de Jon The Producer, Prince Royce y Piso 21, además, platicaron sobre las nuevas canciones que están lanzando, su nuevo álbum Rifresh, también, detallaron sobre un show vía streaming titulado Los Montaner en vivo, el cual estará conformado por Ricardo Montaner, Evaluna Montaner, Camilo, quienes colaborarán juntos por primera vez tras el éxito rotundo del tema Amén este 12 de junio. Entre muchas sorpresas más.

¿Una familia llena de amor, éxitos, el crecimiento en la música, es lo que veremos en el reality show de Los Montaner?

"Es algo que nos tiene emocionados, sin duda, nuestro interés y el propósito detrás de eso es la ganas que tenemos como familia de poder impactar en la vida de la gente, la familia es lo más importante y tenemos una plataforma de mucha responsabilidad, entonces, estamos contentos porque será un show que se va a tratar de mucho amor y de cómo enfrentamos todos los conflictos de esta vida pero juntos, en el respeto la admiración y locuras que verán que vivimos como familia y que no solo nos conozcan con nuestra música, sino como somos en realidad detrás de todo lo que hacemos, que nosotros imaginamos que puede ser inspiración para su familia, nosotros no somos perfectos y, pues, queremos ser un ejemplo, será un reality divertido, reo que saldrá a finales del 2021 cuando todos lo van a poder ver".

¿A través de sus canciones han logrado romper los sentimientos, han marcado a sus fans y ahora con el tema Doctor?

"Nosotros hacemos música más allá para impactar la vida de la gente porque es nuestro vehículo y poder hablarle a la gente a través de nuestras letras, si nosotros podemos ayudar a alguien con nuestra música del corazón roto, o situaciones, sin duda para eso cantamos para poder impactar la vida de la gente de una manera más profunda, más allá de números y ser los mejores cantantes del mundo".

Mau y Ricky llevan su música a otra dimensión con su nuevo tema. Foto: Cortesía

¿Cuáles son las sorpresas que están preparando para el público?

"Ha sido un proceso hermoso, todas las canciones que hemos lanzado y también las noticias que hemos anunciado, porque estamos felices no solamente porque aman las canciones, sino que cada vez más tenemos una gran relación, emocionados porque estamos por anunciar giras presenciales que es una noticia que vendrá pronto porque nos va a llevar por todo el país, Estados Unidos, y no lo haremos solos, venimos acompañados de un grupo de amigos de artistas muy importantes y, pues, le di a una primicia a una fan porque gracias a Dios nos vienen a recibir con mucho cariño, es bonito llegar y verlos a todos y que te reciban fuera del hotel y poder saludarnos".

¿Además habrá un show histórico, juntos, por primera vez la familia Montaner?

"También estamos emocionados por el concierto del 12 de junio con toda la familia, los Montaner han sido muy histórica y, pues, la venta en un par de días de boletos ha sido una cosa que no lo esperábamos y que esto será un evento histórico que no se van a querer perder, nosotros vivimos para nuestros fans y nuestro trabajo aquí es cantar y escribir las canciones pero los protagonistas de la historia no somos nosotros, son los fans, y pues, viene un tema adelante que nos emociona bastante, hay muchas sorpresas que lo estaremos anunciando".