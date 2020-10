Mauricio Barcelata confirma en Instagram que tiene Covid-19

México. El actor y conductor de televisión Mauricio Barcelata, quien es originario de Veracruz, pese a que tomó precauciones no escapó a contagiarse de Covid-19 y es él mismo quien lo comparte a sus seguidores a través de un mensaje en su cuenta de Instagram.

Mauricio Barcelata, quien ha actuado en telenovelas como Muchachitas como tú y La Loba, hace un llamado a las personas para que no hagan como "que no pasa ya nada" y tengan en mente que el Covid-19 está más latente que nunca, y pide también que las personas no dejen de usar cubrebocas.