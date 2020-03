Mauricio Clark asegura que coronavirus traerá bien a la humanidad

Mauricio Clark de nuevo se metió en el ojo del huracán y es que tras la pandemia en relación con el coronavirus aseguró que dicha crisis traerá buenas cosas para la humanidad y se acerque más a la iglesia, por lo que muchos internautas se molestaron.

"Bendita crisis mundial que viene, pues por más dolorosa y angustiante que resulte, será el motivo por el cual muchas personas volteen al cielo de rodillas. Esta última llamada del Señor traerá muchos frutos, pues este umbral de dolor que iniciamos, será el despertar de muchos", escribió en Twitter.

Mientras tanto los usuarios no se quedaron de brazos cruzados y le hicieron saber el error de su comentario pues los internautas le recordaron que miles de personas han muerto en el mundo, mientras que otros lo apoyaron.

Esta última llamada del Señor traerá muchos frutos, pues este umbral de dolor que iniciamos, será el despertar de muchos.�� — Franco Clark �������� (@clarketo) March 17, 2020

"Bueno, yo me inclino por alentar a la gente a que busque verdadera información y tome precauciones No me late la idea de expandir el miedo y la psicosis", "Muchos incrédulos que te critican, quedarán sin habla, van a querer clamar al cielo quizás sea tarde. Dios los bendiga.

Cabe mencionar que Clark se ha convertido en un personaje polémico en redes sociales debido a sus tuis sobre la comunidad LGBT, aunque asegura que siempre los ha tratado de apoyar desde que enfocó su vida a la religión.

