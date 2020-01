Mauricio Clark asegura que curó su homosexualidad con exorcismos

Franco Clark, quien anteriormente era Mauricio Clark, contó en una entrevista para TVNotas que en su vida pasada tuvo tropiezos no sólo con las drogas, sino también por su atracción por los hombres, "estar encerrado en una habitación oscura sin poder parar, es de las cosas que no le deseo a nadie, pero mi familia espiritual me ha levantado con trabajo de exorcismo".

Ante sus palabras, el reportero de la revista antes mencionada, le preguntó si le realizaron un exorcismo para "curar" su homosexualidad. "Claro, son oraciones de liberación, en mi pasado le serví a varios demonios y cuando quieres seguir el camino de la luz, no te dejan ir tan fácil".

No es como en las películas, pero sí es muy fuerte, estás viendo al demonio frente a ti, estás en una batalla espiritual.

Hace unos días en sus redes sociales Mauricio Clark dio a conocer que se cambiaría el nombre. "Hoy, martes 21 de enero, fue el último día de Mauricio Clark. Gracias por todo lo que me diste, pero sobre todo, gracias por todo lo que me quitaste. Gracias porque a través de tus tropiezos y lágrimas, es como pude conocer el cielo. Hasta siempre, querido Mauricio Clark.

A partir de hoy, de manera personal y pública, mi nuevo nombre será Franco Clark. Por vez primera le daré el lugar y el respeto a mi padre terrenal, Fausto Franco, pues tanto le odié que jamás quise identificarme con él.

"A pesar de ser mi dolor más grande, querido papá. Te amo".

Con respecto a su cambio de nombre, contó a TVNotas que "odié tanto a mi papá, que nunca utilicé su apellido: Franco; en parte para desaparecer a Mauricio, el personaje que me llevó a la cumbre y al mismo tiempo a la tumba, y para honrar los mandamientos de Dios; el 2019 fue el año más difícil de mi vida y el más glorioso; he tenido paz y plenitud, pero al mismo tiempo una guerra durísima conmigo mismo, con mis amigos y enemigos".

Mi cruz no son las drogas o la homosexualidad, mi cruz es..mi papá.

El conductor de televisión mencionó que odiaba a su padre porque nunca mostró interés en él, además de que siempre le decía que nunca podría estar en un programa de televisión "porque no era güerito de ojos verdes".