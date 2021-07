Todo es posible... si lo quieres, dice Mauricio Clark en conferencia en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- El exconductor y reportero de espectáculos Mauricio Clark estuvo en la ciudad de Los Mochis, donde se encontró con centenares de personas de la comunidad católica a quienes compartió su vida de vacíos y adicciones, reincidencia en las drogas, su vida gay, y muchos tropiezos en su vida de lujuria, durante su conferencia testimonial “Todo es posible... si lo quieres”, que tuvo lugar la noche del lunes en el auditorio de la parroquia de Nuestro Niño de la Salud, a donde acudieron jóvenes y familias.

Mauricio Clark atendió la invitación de Korina Toledo y José Octavio Morales, miembros del Consejo Ciudadano y de la organización Con Familia Nace mi Derecho.

Durante entrevista concedida a Debate compartió su nuevo renacer bajo la fe de Cristo.

Leer más: ¡Bellezas mexicanas! Así fue el reencuentro entre Alejandra Capetillo e hijas de Enrique Peña Nieto

¿Cuánto tiempo lleva ya en esta su nueva vida?

Llevo seis años en el camino, después de mi infarto, justo cuando vino el arrepentimiento y pude pedir perdón a Dios. No conocía a Jesús y el saber que mi lucha con las drogas era el la número uno, de ahí vinieron las dos semanas después del infarto una sobredosis, y a la semana ya estaba en el Centro de Rehabilitación en Navojoa, Sonora.

Ahí del otro lado había un solar del Divino Niño, y en las madrugadas iba a ver si escuchaba algo, y empezaron a suceder cosas, ahí en ese lugar donde menos me imaginé es cuando cambió mi vida, y es real que te llama por tu nombre, te cambia los ojos y te cambia el corazón.

¿Regresará a televisión?

Me llaman de los medios, pero por fin mi mente y mi corazón están en paz y eso no lo cambio ni por todo el oro del mundo.

Le dije a un ejecutivo de Televisa, Pelón Benítez, presidente de contrataciones y exclusividades del grupo Televisa, agradezco de corazón, en lo que pueda ayudarles, estoy muy agradecido con el presidente del grupo Televisa, Bernardo Gómez, pero ni por todo el oro del mundo cambio mi paz que hay en mi corazón, hoy vivo con lo elemental, vivo al día.

En las ultimas 4 semanas ha sido estar en los ejidos, en comunidad con la conferencia, sin cobrar, esta conferencia la han vivido mas de 270 mil personas por América Latina y este año vamos a España... Me siento virgen, llevo 6 años sin tener relaciones sexuales, no tengo necesidad de consumir drogas.

Maurico Clark durante su conferencia testimonial “Todo es posible... si lo quieres” en la ciudad de Los Mochis. Foto: Cortesía

¿Qué decirle a la comunidad LGBT que está en contra de la cura del homosexualismo con psicoterapia y religión?

Que son personas a los que voy amar siempre, y respeto. Conozco las heridas y entiendo lo que dicen porque yo actuaba igual que ellos. Yo pensaba que Jesucristo era una locura, pero es la locura más hermosa que me ha pasado.

Se van a dar cuenta con lo que pasó con Lalo España que a través de la comedia y el movimiento LGBTI empezaron a darle todo el poder al nuevo comunismo... los temas que toco en la conferencia son de milagro de vida, de perdón, de adicciones y homosexualidad, no son de conversión.

Leer más: Diamante único. Ashoka el anillo de María Félix que le quitaba el dolor

¿Cómo te defines?

Soy muy devoto del Sagrado Corazón de Jesús, soy muy mariano, muy guadalupano. Me costó mucho porque no entendía nada, no tenía formación.