Mauricio Clark desesperado pide trabajo de chofer o asistente personal

Mauricio Clark de 40 años de edad se encuentra desesperado en estos momentos, ya que el ex periodista de espectáculos se ha quedado sin empleo desde hace algunos meses, por lo que tuvo que irse a vivir con sus papás quienes supuestamente viven de renta y que deben tres meses, por lo que ahora está pidiendo trabajo de asistente personal o chofer dejando en claro que no le importa empezar desde abajo.

Familia querida, como algunos de ustedes saben, hoy la mayoría de las empresas son #progay y me tienen bloqueado. Me encanta trabajar y al igual que millones también necesito trabajo. No me da pena ni miedo empezar de cero. Ofrezco mis servicios como chofer/ asistente personal, escribió Mauricio Clark en su cuenta de Twitter donde logró varios retuis.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En su cuenta de Twitter Mauricio Clark expresó su interés por buscar trabajo, lo que ocasionó un debate entre sus fans y haters quienes están seguros de que no encuentra oportunidades de trabajo por su manera de pensar, pues como todos saben ha despotricado en varias ocasiones de la vida gay la cual dejó hace muchos años, pues era algo que lo tenía en un vacío profundo.

"Felicidades por tu valentía, Dios mediante pronto encuentres la forma de subsanar tus necesidades materiales", "En oración por ti para que consigas un trabajo, Dios recompensará infinita mente tu lealtad", "Yo podría darte trabajo, pero no creo que aceptes en mi empresa, ya que soy gay", le escriben a Mauricio Clark tras haber lanzado el tuit.

Para quienes no lo saben Mauricio Clark tuvo muchos problemas en el pasado por sus opiniones acerca de la comunidad LGBT y es que siempre ha dejado en claro que no es una vida buena, por lo que se ha ganado varios enemigos por su manera de pensar, incluso en el programa Hoy Mauricio Clark acudió a un debate donde Andrea Legareta, ni Galilea Montijo estuvo del todo de acuerdo con la opinión del comunicador.

Leer más: Mauricio Clark arrepentido de haber salido del clóset

Como se dijo en un principio Mauricio Clark le dijo adiós a todo lo relacionado con el mundo del espectáculo para ponerse a dar platicar de como fue dejar la vida gay y como fue su largo proceso, pero de acuerdo con un amigo de él que supuestamente habló para la revista Tv Notas, ahora se peleó con algunos miembros de su religión a quienes acusó de ser unos hipócritas.

Leer más: Mauricio Clark teme ir a la cárcel por intentar cambiar a homosexuales

Ante todo lo que está viviendo Mauricio Clark derivado a su manera de pensar y la pandemia, siempre trata de expresar sus emociones en Twitter donde casi siempre están llenas de polémicas, pues ahora no se calla nada expresando lo que piensa situación que ha molestado a muchos internautas quienes le han dicho que antes les caía mejor.

Si hoy estoy vivo tras 1 infarto, 1 soplo, 8 sobredosis, 22 hospitalizaciones y 6 rehabilitaciones, es solamente por Gracia de Dios, pero sepan algo, hermanos queridos, si estoy de pie es gracias a las oraciones de mi madre quien durante más de 20 años cargó la cruz conmigo, escribió Mauricio Clark sobre uno de los motivos por los cuales dejó el mundo de la farándula donde era muy reconocido debido a sus diversas entrevistas sobre varios famosos tanto nacionales como internacionales.

Familia querida, como algunos de ustedes saben, hoy la mayoría de las empresas son #progay y me tienen bloqueado.



Me encanta trabajar y al igual que millones también necesito trabajo.



No me da pena ni miedo empezar de cero. Ofrezco mis servicios como chofer/ asistente personal. — @SoyFrancoClark (@SoyFrancoClark) December 28, 2020

Cabe mencionar que varias celebridades se han quedado sin trabajo desde que comenzó la pandemia, por lo que han tratado de salir adelante buscando diversos proyectos, aunque algunos lo han logrado, otros siguen en busca de oportunidades ya sea en distintas televisoras o fuera de México.