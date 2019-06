Mauricio Clark es captado en la tina con su supuesto novio

Se filtra una fotografía en la que aparece en la tina el periodista Mauricio Clark, y no está solo. Lo acompaña su supuesto novio; en redes lo señalan de llevar una doble vida. Hace unos días aseguró que está organizando la primera Marcha Ex Gay.

La cuenta de Instagram “La Mana Mx” da a conocer una fotografía en la que aparece Mauricio Clark con otro hombre en una tina. Aunque no se especifica la fecha en que habría sido tomada, a Clark le llueven, en su mayoría, malos comentarios.

Mauricio Clark no ha escrito palabra alguna en sus redes sociales y en su cuenta de Twitter se enfoca a promocionar la primera marcha Ex Gay de México.

En febrero de 2013, en el programa de televisión "Primero Noticias", Clark aceptó en la televisión mexicana que es gay, y enfrentarse a él mismo sin tapujos

Soy homosexual, soy gay, mi familia y amigos lo saben y me han aceptado. El únito que no lo aceptaba soy yo. No quiero seguir aparentando lo que no soy. Dejo la soberbia y mi ego a un lado y pongo mis manos en Dios."