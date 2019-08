Mauricio Clark pide no juzgar a la comunidad LGBT

Después de todas las polémicas generadas por la postura que Mauricio Clark acerca de la comunidad LGBT, ahora pide que no se le juzgue, afirma que: "nadie experimenta en cabeza ajena" y cada persona homosexual encontrará su tiempo de conversión.

"Querida mamá, querido papá, si tienes un hijo, hermano o bien, algún pariente homosexual, no lo juzgues ni señales; mucho menos lo intentes cambiar, pues se trata de su vida, no de la tuya. Te invito a que con amor, lo acompañes, lo respetes, siempre le hables de Dios y sobre todo, ora mucho por su conversión", comentó el exconductor.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Clark recordó cuando él salió del closet y admitió que aunque su familia lo aceptó, nunca estuvieron de acuerdo en que fuera gay.

"Eso hizo mi mamá cuando salí del clóset a los 17 años. Ella luchó a mi lado, se pintó incluso de colores. Eso si, me hizo ver y saber que ella no estaba de acuerdo conmigo y me habló de las consecuencias, pero me permitió experimentar por mí mismo. Recuerda que nadie experimenta en cabeza ajena y que todos somos únicos e irrepetibles", recordó Mauricio.

Reveló que en el 2017 decidió arreglar su vida y alejarse de los excesos, del alcohol y las drogas para comenzar con su "conversión", asegura que su madre lloró de la felicidad que esto le causó.

Hace 2 años cuando le dije que me estaba dando cuenta que había caído en las trampas y que no era homosexual, sonrió con una lágrima en la mejilla y me dijo: "Bienvenido a casa, sabia que algún día regresarías". (Tal y como la parábola del hijo pródigo). ¿Qué hizo ella sin que yo, jamás me haya dado cuenta?", escribió.

Ahora Mauricio Clark afirma que durante los años que él llevó una vida homosexual, su madre fue la que salió más afectada.

"Durante 20 años la vieron sola, llorando y orando por mí y por mi conversión, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz, ubicada en La Alteña 1, Lomas Verdes, Estado de México. "Curiosamente" ahí me bautizaron en 1980 y "curiosamente" ahí he vivido gran parte de mi conversión, misma en la que sigo", relató.

Finalmente, él exhomosexual reiteró que la homosexualidad es algo curable y que él está abierto a cualquier persona que desee buscar ayuda.