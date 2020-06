Mauricio Clark se habría quedado sin trabajo por irresponsable

El periodista Mauricio Clark se habría quedado sin trabajo en Multimedios por la simple razón de que no fue responsable, lo da a conocer el youtuber Alejandro Zúñiga en su programa que tiene en YouTube.

Mauricio Clark, originario de Ciudad de México, fue contratado recientemente en Multimedios y formaba parte del programa Mula de 6, pero trasciende de última hora que perdió el trabajo.

De acuerdo con Zúñiga, a Mauricio no lo corrieron por sus ideas y creencias respecto al homosexualismo, sino por irresponsable y poco profesional.

No se presentaba en la cámara estando en su casa, entonces eso habla de una irresponsabilidad; desde ahí no está bien, al descuidar su fuente de ingresos, por no ser lo suficientemente profesional”.