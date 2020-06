Mauricio Clark teme ir a la cárcel por intentar cambiar a homosexuales

Si Mauricio Clark no guarda silencio respecto a temas de la homosexualidad, podría ir a prisión y estar ahí entre cinco y ocho años, comenta él mismo en entrevista con el programa de televisión Venga la Alegría.

Mauricio Clark podría pisar la cárcel por intentar cambiar la orientación de homosexuales, dice en reveladora entrevista el periodista. Asegura que el Congreso está impulsado una fuerte agenda pro derecho a decidir en esta pandemia, pero que a él no le dejan expresar sus ideas y creencias.

Una publicación compartida de Franco Clark (@mauricioesclarketo) el 23 May, 2020 a las 1:03 PDT

Mauricio Clark, quien se declaró públicamente homosexual hace unos años en televisión nacional y después causó polémica al revelar que ya había dejado de serlo y le gustaban las mujeres, causa revuelo ahora con otras declaraciones.

Clark asegura que el Congreso está impulsado una agenda pro elección o pro derecho a decidir (pro choice) en esta pandemia, pero no le permiten expresar sus ideas y creencias y ya hasta ha sido amenazado.

También puedes leer: Itatí Cantoral y Juan Soler dan positivo ante prueba de COVID-19

Están haciendo todos los cambios en el Congreso y nadie se está enterando. A mí ya me tienen amenazado e inclusive amenazas del mismo Estado en que me calle”, confiesa Mauricio.

El periodista es contundente al afirmar que, en caso de que no se calle, podría enfrentar la prisión.

Que si no me callo con el tema específico de la homosexualidad, me van a meter entre cinco y ocho años de cárcel que ningún terapeuta, psicólogo, ningún sacerdote, pastor, ninguna persona puede ayudar a otra persona a su reorientación sexual”.