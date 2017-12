Mauricio Clark, tras injerto de pelo...¡mira cómo quedó!

El periodista mexicano Mauricio Clark sorprende en redes con una nueva imagen. En su proceso por resurgir tras sus problemas de adicciones, acaba de ponerse una prótesis capilar que le durará un año, por lo que decidió presumir su nuevo cambio de look en las redes sociales.

En una reciente imagen publicada en su cuenta de Instagram, el conductor luce una gran sonrisa y una voluminosa cabellera, sin embargo el resultado ha causado una gran polémica entre sus seguidores, la mayoría considera que ya perdió su identidad.

¡Te cambiaron el rostro!, Te veías mucho mejor al natural, pareces otro, te cambió hasta el rostro...qué mala onda!, Te ves súper diferente; algunos de los comentarios que le dejaron en la fotografía.

Una publicación compartida de Mauricio Franco Clark (@mauricioesclarketo) el Dic 12, 2017 at 1:10 PST

El periodista de espectáculos aseguró que, hoy más que nunca, está trabajando para poder recuperar todo lo que perdió en el camino, tanto en su trabajo como en su imagen.

Hombre insultó a Andrea Legarreta tras un choque.

El programa de espectáculos "Hoy" fue testigo en la sección de "Confesiones" de como Andrea Legarreta tuvo un altercado con un conductor en la ciudad.

"Unos coches chocaron, empezamos los del carril de baja a pasar al de en medio uno por uno, entonces yo siento que es mi turno y cuando voy a pasar un tipo en una "van" (tipo camioneta) enorme, un señor de más de 60 años, me avienta la camioneta y yo estaba casi adentro y bueno pues me pasé", comentó la presentadora estrella.

La acción hecha por Andrea enfureció aún más al conductor "Me empezó a tocar el claxon a partir de ahí, se me pasó frente a mi coche, frenó la camioneta, me hacía unas señas que no las puedo repetir, ni las puedo imitar, porque de verdad eran tremendas".

La esposa de Erick Rubín reveló que desconocía por qué el comportamiento tan agresivo del conductor:

"Haz de cuenta que yo al tipo le había matado a un hijo o no sé, empezó a hacerme señas terribles, hasta que llegó un momento en donde yo dije 'Dios mío ¿qué pasa?, nada más me metí uno y uno, no hice nada, no soy agresiva".

Andrea Legarreta recalcó que se quedó sin saber cómo reaccionar ante la intensa situación:

"Ya cuando él tenía que salirse en algún punto, se sale y toda y todavía me hacía señas de que le tenía miedo, la verdad hubo un momento en el que mal quizás, o de nervios, pero me dio risa y dije '¿qué onda con este señor?', que yo no le hice nada, y como eso tristemente estamos acostumbrados a ver esas imágenes día a día, al tipo que te falta constantemente el respeto de cualquier manera, según él a través de piropos, etc., a lo que voy es que en verdad ya estamos acostumbrados".

Usuarios de YouTube expresaron que se trata de justicia para todos los géneros: "Independientemente, hombre o mujer, el punto es la justicia para ambos, sí hacen más referencia a las mujeres, porque la realidad es que las mujeres seguimos siendo más víctimas de abuso, de muerte, de violación".

ANDREA LEGARRETA FUE ATACADA POR ALFREDO ADAME

El actor de telenovelas, Alfredo Adame, mantiene su posición acerca de la inexistente relación con Andrea Legarreta.

Ambos fueron conductores del programa Hoy hace 21 años, y después de un penoso incidente, se cortó toda relación cordial posible entre ellos.

La enemistad surgió cuando durante una sección del programa, representaban escenas de telenovelas y el actor, preso de la pasión del momento, la llamó “perra”, comentario que Legarreta no aprobó.

Este hecho ocurrió en 1996, sin embargo, la relación entre ambos no tuvo sanación, y en exclusiva con Univisión Entretenimiento, Alfredo Adame ha sido enfático, nuevamente, al decir que:

“A la que mencionas (Andrea Legarreta), no la conozco y nunca la conocí, no es mi amiga, no es compañera de trabajo y no me interesa, me importa un pepino su vida”.

Un penoso momento fue el que pasó la conductora de Hoy https://t.co/A9loFX5QcF — El Debate Culiacán (@DBT_Culiacan) 21 de diciembre de 2017

Se desconoce la verdadera razón detrás de las declaraciones de Adame en este 2017, y Andrea Legarreta, por ahora, tampoco se ha manifestado al respecto.

El intercambio de palabras entre Andrea Legarreta y Alfredo Adame parece no tener fin.

En reiteradas ocasiones los medios de comunicación han sacado el tema, y los dos son renuentes en volver a trabajar juntos. La conductora por su parte, desde hace años, se niega a caer en provocaciones y por ende en sus declaraciones sobre el tema se mantiene ecuánime.