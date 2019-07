Mauricio Garza identificado con Nicolás Ramos en Betty en NY

Mauricio Garza está triunfando en el mundo del espectáculo de una manera impresionante y es que ha tenido bastante trabajo en los últimos años donde lo hemos visto como actor y conductos en proyectos muy importantes.

En una entrevista para periódico EL DEBATE, el joven originario de Monterrey habló de su último proyecto para la cadena Telemundo, interpretando a Nicolás Ramos en la telenovela, Betty en Nueva York, donde arrancó varias risas por su forma irreverente de ver las cosas.

"Empece de chiquillo cuando tenia doce años y estuve en Código Fama y partir de ahí dije orale va me parece perfecto yo fui mis papás me llevaron a un casting y ahí me forme como todo mundo pues y ya ahí empece luego me regrese a Monterrey a los 17 años fue cuando me vine otra vez a la Ciudad de México...", dijo Mauricio.

Garza confesó que el papel de comedia es algo muy delicado para él, ya que es una línea muy frágil entre el público y el personaje, donde puede caer bien o mal por lo que actúa con cautela para ganarse a al público.

"La comedia es una línea súper delgada entre caes gordo, quieres dar risa, pero cuando quieres dar risa caes gordo, entonces es como súper delicada esa parte, pero de hecho no tengo favoritismo por ningún género me encanta hacer todo me considero un actor completo que hace y puede hacer de todo claro que sí", expresó.

Además Mauricio dejó bien claro que sus papeles tienen un toque de su personalidad para causar más realismo en sus escenas y es que el histrión involucra muchos sus emociones a la hora de actuar.

"Yo le e tratado de poner un poco de mi carácter, de mi forma de ser a los personajes que e hecho y me ha ayudado a disfrutar muchísimo todos mis personajes, pero al mismo tiempo ponerle algo de Mauricio al personaje", dijo en la entrevista.

Identificado con Nicolás Ramos

Por si fuera poco Mauricio dijo que se sintió muy identificado con su personaje de Nicolás en Betty en Nueva York, ya que refleja los buenos sentimientos y la actitud que maneja el actor ante los obstáculos que pone la vida misma

"Me identifique muchísimo por que Nicolás es un chavo que ve siempre el lado positivo de las cosas es un chavo que siempre esta contento o se le pueden pasar mil cosas pero él siempre va a ver a todo mundo por igual, va a tratar a toda la gente por igual, pero no es como que alguien trata mejor a otra persona o sea es muy buen amigo, es muy sensible yo creo que me identifico con el personaje que creo es súper sensible", comentó Mauricio.

Por si fuera poco tuvo la oportunidad de trabajar con nuevos actores con quienes se lleva de maravilla y es que el carisma del histrión, además del talento hicieron que se ganara la amistad de sus colegas y los miembros de la producción.

"Súper bien la verdad me la pase muy bien disfrute muchísimo grabar con ellos, con todo mundo me lleve súper bien, de repente ya sabes que se pelean en el foro pero no regresas a los cinco minutos y todo está perfecto pero bien la verdad me despido del proyecto con muy bueno amigos que sigo manteniendo hoy en mi vida",

Garza también expresó que la nueva versión americana no tiene punto de comparación con la primera pues se cuidó cada detalle para que el proyecto no cayera de lo que se tenía planeado desde un principio.

"Me dejó mucho esa serie porque es una serie padrísima es una adaptación de la versión colombiana, entonces a mi me gustó al principio me dio un poco de miedo de que estuviera bien hecho y que entráramos en la comparación y gracias a Dios no estamos en comparaciones de nada, y a la gente le ha gustado mucho y ahora espero que ahora que empiece en México le guste igual a la gente y lo disfruten y vean esta serie de muy buena calidad y muy bien hecha", comentó.

