Mauricio Islas y la tortura que vivió tras meterse con la hija del Puma

Mauricio Islas abrió su corazón recordando uno de los escándalos más sonados del espectáculo mexicano y se trata de la relación que mantuvo con Génesis Rodríguez, hija del Puma, quien era menor de edad en ese entonces.

Por si fuera poco el histrión reveló que dicha polémica lo llevó al borde de la locura pues pensó en el suicidio cuando estaba en una de las mejores etapas de su carrera pero se vino de picada cuando se dio a conocer la relación fracturando su vida en todos los aspectos.

"Sí, claro, no lo llegué a planear como tal pero si tuve un evento un momento difícil que si yo hubiera tenido ahí algo con lo que hubiera podido hacer, yo creo que hubiera sucedido porque yo no es que me haya desconectado pero sí sentí tocar un poco la locura esté en un closep y hablaba con mi hermana y mi hermana me acordó muchas cosas de lo que yo le decía...", dijo Mauricio para Intrusos.



Por si fuera poco el actor de exitosas telenovelas como 'Amor real' y 'Amor gitano' mencionó en la entrevista que todo lo que logró durante varios años con su trabajo se vino abajo pues ya no estaba cómodo con el acoso de la prensa además de varias criticas.

"Toda la seguridad que había logrado con los años y con mi trabajo de repente se quebrantó, se quebró, me quebré que al final del camino yo lo que digo es que si yo hubiera cometido lo que dicen que cometí yo no estaría aquí yo tengo mis documentos tengo mis papeles que dicen no critica caso cerrado todo el rollo...", mencionó.

Recordemos que su esposa en ese entonces y madre de su primera hija le pidió de inmediato el divorcio por lo que eso detonó aún más problemas para el actor ya que el también tuvo padres divorciados.

"Yo no quería divorciarme no era algo que estuviera en mis planes porque yo venía de padres divorciados y luego uno por estar en una relación por estas razones resulta que no es lo mejor no te das cuenta en el momento que en lugar de hacer un bien haces un no quiero usar la palabra un mal simplemente no haces un bien...", expresó.

Cabe mencionar que la ultima aparición del actor en la pantalla chica fue en la quinta temporada de Señora Acero donde compartió créditos con David Chocarro y Emiliano Zurita.