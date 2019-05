Mauricio Mancera dice qué parte de su cuerpo quiere operarse

El conductor de televisión Mauricio Mancera, quien participa en los programas "Hoy" y "Miembros al aire", confiesa que acudió con un especialista porque quiere operarse una parte de su cuerpo. Se trata de una glándula mamaria.

Mauricio Mancera revela lque desea operarse el busto. “Me voy a quitar la gandula mamaria”, dijo en el programa "Miembros al aire", que se transmite por Unicable. Desafortunadamente, dice, sus compañeros lo han traumado con la forma de sus pectorales.

Me voy a quitar la glándula mamaria”, confesó Mau Mancera a los conductores de “Miembros al aire”.

Una publicación compartida de Miembros al Aire (@miembrosalairetv) el 15 May, 2019 a las 3:41 PDT

Según reporte de Grupo Fórmula, Jorge "El Burro" Van Rankin, Paul Stanley y Eduardo Santamarina, conductores de "Miembros al aire", hicieron mofa de lo que les contó Mancera, al hacer más chistes sobre el aspecto de su busto.

Fui al doctor para decirle que me las quiero quitar”, a lo que Santamarina le dijo que lo pensara bien, y Mancera respondió, “porque paso topes y me tiemblan, paso baches y me tiemblan”.