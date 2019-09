Mauricio Mancera es tachado de mal educado en Hoy

El conductor de televisión Mauricio Mancera es tachado de mal educado por sus compañeros en el programa "Hoy", donde también participan Galilea Montijo y Andrea Legarretea. Galilea es quien se encarga de exponerlo, dados los hechos.

En la novela de "Hoy", Galilea Montijo y sus compañeros del programa que produce Magda Rodríguez sacan a la luz que Mauricio Mancera tiene un hábito bastante desagradable, y lo dan a conocer al auditorio.

En un video que circula ya en YouTube, los compañeros de Mauricio Mancera, quien antes trabajaba en Televisión Azteca, se quejan de que el conductor se quita los callos (cueros) de los pies y los avienta a sus compañeros.

Se quitó un cuero del pie y me lo da en el desayuno”, expresa Galilea Montijo y hace caras de "fushi".

Magda Rodríguez, la productora de “Hoy", da su opinión al respecto y menciona que Mauricio no tiene educación.

No sabes las cosas tan feas que me dicen fuera de cámara. A este niño no lo educaron esa es la verdad, yo no sé (bueno sí se) de dónde viene”.