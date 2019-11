Mauricio Mancera revela el motivo de su salida del Programa Hoy

Mauricio Mancera saldrá del Programa Hoy, matutino bajo la producción de Magda Rodríguez; el joven presentador quien anteriormente pertenecía a las filas de TV Azteca y estuvo también en Venga la Alegría (la competencia), contó los motivos de su salida.

Mauricio Mancera aseguró que su salida no se debe por órdenes de Andrea Legarreta. "La Legarreta no me corrió, la verdad con todos mis compañeros, yo creo que lo pueden ver en sus casas a través de la pantalla, me llevó muy bien".

La vida es de ciclos y mi ciclo en este programa creo que ya había llegado a su fin.

El conductor de televisión acepta que ultimamente no estaba dando el 100 por ciento en el Programa Hoy. "Ustedes se merecen a alguien que esté dando el 100, entonces, si yo ya no me divertía en el programa no los podría divertir a ustedes, no se me hace justo ni para la producción, ni para mis compañeros, ni para ustedes público en casa que ven el programa", contó Mauricio Mancera a Las Estrellas.

Mauricio Mancera continuará en el programa "Miembros al Aire" que se transmite los jueves en Unicable, así como en al nueva temporada de "Mi querida herencia".

Vendrán otros proyectos, regreso con mi canal de YouTube, ya lo voy a retomar, en enero salen ya todos los martes nuevos capítulos.

Supuestamente por varias diferencias, Andrea Legarreta habría ordenado a la producción del Programa Hoy, la salida de Mauricio Mancera.