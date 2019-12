Mauricio Mancera y Yanet García se despiden entre lágrimas de Hoy

Yanet García y Mauricio Mancera han concluido su ciclo en el Programa Hoy; hace unas semanas se dio a conocer que ambos conductores de televisión dejarían el matutino de Las Estrellas ya que tenían otros proyectos profesionales. La productora Magda Rodríguez informó en sus momento que ambos estarían en el show hasta este 31 de diciembre.

Al final de la emisión de este día del Programa Hoy (que ya estaba grabado), se llevó a cabo una emotiva despedida para ellos. Primero se pasaron una serie de imágenes de Mauricio Mancera durante su estancia en el matutino; posteriormente comentó ante las cámaras: "han sido casi dos años muy emocionantes y creo que las personas que te rodean tienen la facultad de hacerte mejor o peor persona y definitivamente hace dos años yo soy mejor persona por ustedes muchachos, así que muchas gracias, por compartir con ustedes desde sus casas".

Luego tocó el turno a la bella Yanet García, quien no pudo evitar las lágrimas. "Los amo mucho, estoy sumamente agradecida con Madga, Andy Rodríguez por permitirme cumplir este sueño, gracias a todos mis compañeros conductores porque siempre les aprendí algo".

"La Chica del Clima" compartió con sus compañeros que comenzará a emprender nuevos proyectos profesionales.

Creo que es momento de ser valiente, de salir de mi zona de confort y de luchar por otros sueños.

Hace unos días Magda Rodríguez contó en una entrevista para TVNotas: "pues resulta que se enamoró y se va a Los Ángeles, debo aceptar que no me encontraré a otra igual que dé así el clima, pero no dudes que traeré a alguien más; en noviembre nos informaron que nuestros contratos terminaban el 31 de diciembre y Mauricio me dijo que aunque seguirá en la televisora, no quiere renovar el suyo para seguir en el programa, pues tiene otros proyectos en mente".