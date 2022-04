Mauricio Martínez lamenta que México sea un país "transfóbico, machista, homofóbico y feminicida"

México. El cantante mexicano Mauricio Martínez lamenta que México sea “transfóbico, machista, homofóbico, misógino y feminicida”, lo comenta en sus redes sociales.

Entristece mucho a Mauricio Martínez, quien es originario de Monterrey, que su país México tenga poco avance respecto al avance en temas como los que cita en Twitter.

En sus redes sociales, el actor originario de Monterrey, Nuevo León, sorprende a sus seguidores al pronunciarse, por ejemplo, sobre la agresión que reciben las personas trans.

Martínez denunció públicamente semanas atrás que años atrás fue víctima de acoso y abuso sexual por parte del promotor artístico Toño Berumen, desde entonces ha expresado también sus deseos de poder ayudar a otras personas que hayan sido víctimas de abuso.

Mauricio radica actualmente en Nueva York, USA, donde triunfa con su carrera artística, y en entrevista con el programa Hoy dijo también que no puede escuchar música ni de Fey, Mercurio o Magneto porque lo transportan al pasado en que fue objeto de abuso por parte de Toño Berumen, y define a ese tiempo como una "época traumática en su vida".

Foto de Instagram

"Tuve que hablar porque como sociedad estamos condicionados, sobre todo en países como México, en no creerle a las víctimas, en defender a los criminales, y eso no puede seguir pasando; estas personas en poder no pueden seguir abusando de gente inocente", dijo también Mauricio al Hoy.

El cantante de temas como Así no te amará jamás y quien ha participado en series de televisión como El vato, dijo también que lo que vivió con Berumen no solo fue una violación a su cuerpo, sino también a su intimidad: "No me estoy defendiendo yo, estoy defendiendo a cientos de víctimas de abuso sexual, no solo en México sino todo el mundo".

Y también Mauricio Martínez recalcó que en su momento no quiso hablar de lo que vivió con Berumen porque temía que una persona con tanto poder lo vetara, cancelara y se le cerraran la puertas en el mundo musical al que siempre ha amado.

"Yo tenía 23 años, iba llegando de Nueva York, donde estudié, y era lo primero que hacía. No tenía las herramientas que hoy tengo como un hombre de 43 años para entender que lo que me había pasado era un abuso sexual".

Leer más: Salma Hayek actuará con Channin Tatum en la nueva "Magic Mike"

Mauricio Martínez es conocido nacional e internacionalmente gracias a su trabajo en teatro y televisión, además es el quinto mexicano en protagonizar un musical en Broadway, y según información en su biografía, ha protagonizado musicales teatrales en México como La Bella y La Bestia, Fiebre de sábado por la noche y Mentiras.