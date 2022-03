Mauricio Martínez llega a México a denunciar a Toño Berumen por acoso sexual

Mauricio Martínez de 43 años de edad, no se quedó de brazos cruzados y ya esté en México para interponer una demanda legal en contra del representante artístico Antonio Berumen, fue en programa Hoy, donde el artista deja en claro que procederá de acuerdo a la justicia por el acoso sexual que vivió en 2002.

"Me inspiró el ejemplo de Sasha yo lo publiqué y al día siguiente me di cuenta que una bomba había estallado, empece a recibir mensajes, mensajes y mensajes de otras víctimas que fueron abusadas por él cuando tenían 14, 15, 16, él tenía su tutela yo hasta la fecha no puedo escuchar música de los grupos Magneto, ni Mercurio, ni de Fey, no las puedo escuchar porque me remonta a esa época traumática", dijo Mauricio Martínez.

Junto al cantante mexicano no solo se encontraba Andrea Legarreta, también psicologas quienes escucharon atentamente las declaraciones de Mauricio Martínez para poder dar un diagnostico, además el histrión deja en claro que quiere alzar la voz por todas aquellas personas que no se animan o tienen miedo de hablar de situaciones parecidas a las de él.

"Eso no puede seguir pasando, estas personas en poder no pueden seguir abusando de gente inocente, no fue nada más una violación a mi cuerpo, si no fue una violación a mi intimidad, a mis sueños, a mi integridad y no me estoy defendiendo yo, sino a cientos y cientos y miles de víctimas de abuso sexual, dijo Mauricio Martínez en el foro del matutino.

Mauricio, lo que acabas de señalar, considero que hay dos delitos a reserva de tu declaración, por supuesto, hay abuso sexual que por supuesto está agravado por la relación de trabajo laboral y de subordinación con esa persona que te refieres, dijo una abogada experta en el tema sobre acoso sexual.

Para quienes no lo saben, Antonio Berumen es famoso por impulsar la carrera de varios artistas de los noventa, por lo que ha tenido tremendo poder en la industria musical, hasta el momento el mánager no se ha pronunciado ante las acusaciones de Mauricio Martínez, quien desea justicia.