Mauricio Martínez pide a México que no vote por artistas en las próximas elecciones

México. Mauricio Martínez, actor originario de Monterrey, Nuevo León, México y quien ha participado en obras como Mentiras, el musical y telenovelas como La mujer del vendaval, pide a México que no vote por artistas o hijos de artistas en las próximas elecciones.

Mauricio Martínez, quien también es cantante de temas como Así no te amará jamás, éxito de Amanda Miguel, dice en entrevista con el programa Sale el Sol que le preocupa le hecho de saber que muchos artistas desean incursionar en la política y no tienen la preparación debida.

Por favor, México, no voten por los que no son políticos, por los artistas o hijos de artistas, toda esa lista. Paquita la del Barrio tiene una carrera envidiable y no sé si siga siendo dueña de su propio centro de espectáculos, le han hecho esculturas y tiene una carrera de 30 0 40 años, vendiendo millones de discos. La conozco, pero no tiene nada que hacer en la policía, por eso estamos como estamos”, señala.

Mauricio Martínez, quien radica actualmente y desde hace varios años en México, no ve con buenos ojos que muchos artistas deseen incursionar en el mundo de la política, puesto que "zapatero a tu zapato" y advierte también que no se puede dejar el poder del país y leyes en manos de personas que aunque sean simpáticos, no están preparados para asumirlo.

No podemos dejarle el poder del país, de las leyes a personas que no tienen preparación por más simpáticos que sean, sean cantantes, luchadores, ex reina de belleza, actores, ese no es su fuerte, son bueno para otras cosas.”

Y es que desde hace algunas semanas varios famosos han hecho público su interés por conseguir una candidatura como diputado, puesto que en México se llevarán a cabo elecciones 2021 y eso a Mauricio no le parece que sea ni conveniente, ni justo.

La cantante Paquita la del barrio, el actor Alfredo Adame y el actor Carlos Villagrán, "Kiko", han manifestado su interés en incursionar en la política.

En el caso de Paquita, cuyo nombre real es Francisca Viveros, se ha registrado como precandidata a diputada local por el distrito de Misantla, Veracruz. "Lo que prevalece en la vida es el amor y eso es lo que yo tengo para mi tierra, para Veracruz y para mi pueblo. Amo a mi gente", dijo en su registro.

La exreina de belleza Lupita Jones, quien también es empresaria, se encuentra en pláticas para ser la candidata a gobernadora de Baja California, se ha informado en distintos portales de noticias y Alfredo Adame es candidato a Diputado federal por la Alcaldía Tlalpan.

Respecto a la carrera artística de Mauricio, él se dio a conocer tras su participación en el programa de televisión Operación Triunfo México, se ha desarrollado profesionalmente como actor y cantante. Según Wikipedia, ha protagonizado musicales en México como La Bella y La Bestia, Fiebre de Sábado Por La Noche y Mentiras,.

Entre las telenovelas en que ha tomado parte destacan Atrévete a Soñar, La mujer del vendaval y en las series Señora Acero 2 de Telemundo y El Vato de NBC. Desde hace varios años vive en Estados Unidos, donde trabaja, y en Manhattan, por ejemplo, tuvo la oportunidad de aparecer en comerciales y tomar parte en series como Sex and the city y en musicales de Off Broadway como Su nombre es José y Una mujer llamada María.

Por otro lado, Mauricio ha tenido serios problemas con su salud, ya que tuvo cáncer de vejiga, pero durante 2019 logró vencerlo por cuarta vez, así lo dio a conocer él mismo por medio de sus redes sociales.

Soy un hombre feliz, pleno, orgulloso de mi vida, agradecido de ser sobreviviente de cáncer de vejiga por cuarta vez, soltero, viviendo mi sueño en Nueva York y dedicado 100 por ciento en mi bienestar personal, espiritual y profesional”, escribió en Twitter.

Y en su faceta de cantante, Mauricio ha grabado varios discos, entre ellos Lado B, con el que rinde tributo a varias de las cantantes de México que son famosas desde los años ochenta y que han marcado su carrera musical, entre ellas Yuri, Amanda Miguel y Rocío Banquells.