Mauricio Mejía anuncia compromiso con su novio Enrique Guzmán

Mauricio Mejía enamoró a todos sus seguidores al revelar que su novio, el empresario Enrique Guzmán, le pidió matrimonio el pasado fin de semana con una romántica propuesta en la playa, esto a pocos meses de haber anunciado oficialmente la llegada de su primer bebé.

Enrique decidió empezar bien el año y una pedida de mano es una buenísima idea de hacerlo, es por ello que se arrodilló ante su novio en un romántico contexto y le pidió que se casara con él, obviamente el actor aceptó hacerlo por el gran amor que se tienen.

El actor mexicano decidió compartir esta experiencia con sus seguidores y publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en donde aparece su ahora futuro esposo Enrique de rodillas, con el anillo en las manos y él mostrando cada de sorpresa, sin duda alguna, una postal preciosa que se quedará guardada por siempre en sus corazones.

De acuerdo con Mejía, su novio le había advertido que tendrían una cena romántica con el mar de testigo esa misma noche, le pidió vestir bonito porque sería una ocasión muy especial, pero lo que él no se imaginaba es que terminaría la velada con un anillo y comprometido.

Hoy me dijo @eguzmann que teníamos una cena romántica en la orilla de la playa! Me encanto la idea. El quería que me vistiera más formal, yo quería más relajado hahaha Llegamos y todo era perfecto, el lugar, la comida, nosotros y de pronto... Pidió que nos tomaran un vídeo, se arrodillo y... mi principe azul sacó (de nose donde) El Anillo ❤️ Claro que dije que si, claro que quiero compartir mi vida contigo, Enrique eres la persona que me hace volar!", escribió.