Mauricio Mejía asegura haber salido con Juan Osorio por un papel, y el productor responde (VIDEO)

Recientemente, el actor Mauricio Mejía hizo una fuerte acusación al productor Juan Osorio, de quien dijo que tuvo que salir con él para obtener un papel, y ahora el ex de Niurka Marcos respondió.

Mauricio Mejía había dado hace algunos días en historias de Instagram una fuerte declaración, en la que acusaba que tuvo que salir con Juan Osorio para obtener un papel en una telenovela.

Ante el escándalo que se armó alrededor del productor, al parecer Juan Osorio ha tomado las cosas a las ligeras, y bromeando en un video fue como respondió a todos los rumores acusaciones en torno a él y el actor.

La fuerte acusación se dio a través de las historias de Instagram de Mauricio Mejía, en las que a través de una dinámica con sus seguidores respondió con “Verdadero” o “Falso” a las preguntas que estos le hacían, aunque en algunas se dio la oportunidad de explicar aún más su respuesta.

Una de las preguntas, que fue la que desató la polémica, fue acerca de su carrera en la actuación, y si el actor había salido con algún productor de Televisa con tal de conseguir un papel.

En esta, Mauricio Mejía respondió que sí lo había hecho, y no conforme, lanzó la bomba con la que todos dieron con facilidad con el personaje al que se refería.

“Verdadero. Con el ex de Niurka”, escribió el actor, a la vez que citó una de las más conocidas frases de la vedette: “I’m sorry for everybody”.

Si bien en la publicación no dio nombres, los internautas no tardaron en averiguar de quién se trata, pues la única ex pareja de Niurka Marcos que cumple con la característica de ser productor de Televisa es nadie más que Juan Osorio.

Con Niurka Marcos, Juan Osorio vivió una relación en matrimonio desde 1998 hasta su divorcio en el 2003, periodo en el que tuvieron a su único hijo juntos, Emilio Osorio, quien es ahora actor un muy popular.

Luego de desatarse el escándalo, Juan Osorio respondió a la acusación de una manera muy particular. Si bien no negó ni confirmó explícitamente el rumor, por lo visto le resta bastante importancia a lo dicho por Mauricio Mejía, al responder de forma cómica.

En un video subido a la cuenta de Twitter de Mané de la Parra, quien protagoniza la telenovela ‘¿Qué le pasa a mi familia?’ producida por Juan Osorio, al productor se le pregunta utilizando manerismos estereotípicos de la comunidad LGBT+ si es verdad que ya había salido también del clóset.

“¿En qué te basas, en qué te basas, en qué te basas?”, respondió Juan Osorio, de una manera que muchos consideraron como una burla a las personas homosexuales.

Si bien el video recibió aplausos por la manera cómica y despreocupada en el que Juan Osorio manda callar a Mauricio Mejía, tanto él como Mané de la Parra fueron criticados por haberse burlado de la comunidad LGBT+, acusándolos de solamente apoyar el movimiento cuando es benéfico para ellos.

“Muy aliado de la comunidad, pero haces este tipo de videos que fomenta las burlas. Hay personas que sufrieron siendo víctimas de burlas y terminaron siendo asesinadxs”, “Al parecer algunos son aliados de la comunidad sólo cuando les llenan los bolsillos”, “¿Tú no eras el que dijo en TV que hacías activismo por la comunidad?”, “Este es el humor que ya no se quiere, que ya no se debe usar por RESPETO, tantita coherencia con el supuesto apoyo a la comunidad LGBTI+”, son algunos de los comentarios por parte de los internautas.