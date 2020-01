Mauricio Mejía celebra su compromiso con Enrique Guzmán

Mauricio Mejía celebra la vida y su amor con su ahora prometido Enrique Guzmán, quien durante sus vacaciones por las Islas Malvinas preparó una inolvidable sorpresa para su amado. El actor colombiano compartió en sus redes sociales que el estilista le dio el anillo de compromiso.

"Hoy me dijo Enrique que teníamos una cena romántica en la orilla de la playa, me encanto la idea; el quería que me vistiera más formal, yo quería más relajado. Llegamos y todo era perfecto, el lugar, la comida, nosotros y de pronto pidió que nos tomaran un vídeo, se arrodilló y mi príncipe azul sacó (de nose donde) el anillo ❤️".

Claro que dije que si, claro que quiero compartir mi vida contigo, Enrique eres la persona que me hace volar, que Dios siga bendiciéndonos para toda la vida. Te amo con todo mi corazón.

Luego de compartir esta bello momento, Mauricio Mejía publicó un video donde celebra su próxima boda con Enrique Guzmán. En el video ambos se ven de lo más felices bailando el tema "Ride it" de Dj Regard.

Por toda la vida juntos, sueña bonito, se cumple ❤️.

Fue en 2015 cuando el actor Mauricio Mejía abrió su corazón y dio a conocer sus preferencias sexuales. "He decidido declarar abiertamente que soy gay y trabajo felizmente en una estética como estilista, me siento liberado, estoy soltero, quiero vivir sin esconderme", comentó en ese entonces. En redes sociales Mauricio y Enrique Guzmán muestran el gran amor que se tienen.