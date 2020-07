Mauricio Mejía: revela supuesta lista de sus amantes, entre ellos Polo Morín y Christian Chávez

La revista TVNotas dio a conocer una supuesta lista de famosos con quienes el actor Mauricio Mejía tuvo un amorío. Según la revista de espectáculos les hicieron a llegar un comprometedor chat donde el actor reveló con las personas del medio del espectáculo con quienes ha tenido algo más que una amistad.

Un supuesto amigo cercano de Mauricio Mejía "soltó la sopa" a la revista antes mencionada. "Por supuesto que tuvo varios galanes del medio, muchas de esas relaciones, Mau en su momento las contó a algunos de sus amigos, pero nunca lo hizo por balconearlos o colgarse de su fama, sino por confianza, lo platicó a gente cercana, con la que convivía siempre".

Porque de hecho, para él antes era difícil ocultarlo, sólo que como siempre ha sido muy confiado, en 2015 lo sacaron del clóset cuando aún no estaba preparado para decir que le gustaban los hombres; fue cuando lo vieron besándose en un antro.

De acuerdo con el testimonio de este supuesto amigo de Mauricio Mejía, el actor "ha sido muy noviero, la verdad es que sí está muy guapo y cuando llegó a la Ciudad de México tenía mucho pegue, aparte de mucha suerte porque hombre que le gustaba, hombre que le hacía caso; ahora sí que no se quedó con ganas de probar a quien quiso (ríe). Ahora está felizmente casado con Enrique, pero en su momento sí se la pasó muy bien". Según contó estos son los famosos con los que tuvo un romance:

Horacio Villalobos.

Víctor Noriega.

Javier Jattin.

Juan Manuel Bernal.

Christian Chávez.

Polo Morín.

Luja Duhart.

Vicente Tamayo.

Rafael de la Fuente.

Federico Díaz.

Hasta el momento Mauricio Mejía no ha comentado nada al respecto.

En su momento se llegó a decir que Mauricio Mejía fue la manzana de la discordía entre Lambda García y Polo Morín, a lo que esta persona contó: "esa es otra que Mauricio siempre ha negado y no sé por qué, pues a mí sí me llegó a contar que estuvo saliendo con Polo, que sí se llegaron a dar sus encerrones, pero dice que no fue cuando Polo estaba con Lambda, y qué extraño que lo niegue, pero estoy seguro de que sí; de hecho, se supo que Lambda terminó con Polo por una infidelidad, que le había visto su celular y descubrió unos mensajes muy íntimos con conversaciones muy pasadas de tono y fotografías atrevidas que se mandaban Mauricio y Polo".

Hasta el momento ni Mauricio Mejía ni ninguno de los famosos implicados en lo que publicado por TVNotas, ha comentado algo al respecto. Cabe recordar que en enero pasado el actor se comprometió con su novio Enrique Guzmán, quien durante sus vacaciones por las Islas Malvinas preparó una inolvidable sorpresa para su amado. El actor mexicano compartió en sus redes sociales que el estilista le dio el anillo de compromiso.

"Hoy me dijo Enrique que teníamos una cena romántica en la orilla de la playa, me encanto la idea; el quería que me vistiera más formal, yo quería más relajado. Llegamos y todo era perfecto, el lugar, la comida, nosotros y de pronto pidió que nos tomaran un vídeo, se arrodilló y mi príncipe azul sacó (de nose donde) el anillo ❤️".

Claro que dije que si, claro que quiero compartir mi vida contigo, Enrique eres la persona que me hace volar, que Dios siga bendiciéndonos para toda la vida. Te amo con todo mi corazón.

Mauricio Mejía compartió en sus redes sociales este momento tan especial.

