Mauricio More, un digno defensor de la música instrumental; cumple su sueño de grabar con Neil Zaza

El compositor y productor mexicano Mauricio More, comprobó y demostró que los sueños, no solo son bellas palabras y/o pensamientos, sino que en verdad se cumplen. Para el artista, quien se ha convertido en un digno defensor de la música instrumental, fue un gran gozo el poder colaborar con el guitarrista estadounidense Neil Zaza, conocido por sus composiciones de rock instrumental, así como por su adaptación de obras clásicas de Bach y Mozart, en su propia mezcla de instrumentos de guitarra neoclásicos y melódicos.

Mauricio More nos comparte que, desde los 15 años de edad, ha sido fan de Neil Zaza. Recuerda que pasaba varias horas viendo sus videos musicales y escuchando su aclamado álbum "Sing", siendo el tema "I'm Alright", el que más influencia tuvo en él, "extremadamente melódico, con técnica impecable, fue lo que detonó ese crush que tuve con su música".

Mauricio More y Neil Zaza lanzan "Prelude for the dark", canción en la que plasman un sentimiento de amor, lleno de pasión y sueños.

Es una pieza melódica que está inspirado en Bach y es una mezcla de música instrumental cinematográfica con Rock, es un poco oscura, pues nos inspiramos en lo barroco/clásico, pero tiene un toque de esperanza.

En la humilde opinión del compositor mexicano, muchas personas se han olvidado de la música instrumental. Asimismo, hay quienes consideran que es un género desactualizado y fuera del radar, "pero muchos colegas como yo seguimos en la lucha, buscando una oportunidad, un espacio para poder ser escuchados".

¿Cómo surgió "Prelude for the dark", la colaboración entre Mauricio More y Neil Zaza?

"¡Fue mágico!", expresó el artista mexicano. Hace unos años pudo platicar con el guitarrista originario de Akron, Ohio, Estados Unidos, "y siempre le hice saber que esto se haría realidad algún día".

Tres meses atrás, empezaron a mandarse mensajes por Instagram y la colaboración, se dio de manera orgánica. Neil Zaza le pidió que le compartiera la idea que tenía, para ver la manera de como incorporar su arte, en la composición de Mauricio.

"Sinceramente, cuando terminé la maqueta, quedé atónito, cuando grabamos la última parte mis manos temblaban. Tenía nervios y satisfacción al mismo tiempo, pero existía la incertidumbre si Neil iba a estar contento con el tema. Terminé de hacer una mezcla en mi home studio y a los dos días, me armé de valor y llegó el día tan esperado, le mandé el tema".

30 minutos después, Mauricio More recibió esta respuesta de parte de Neil Zaza:

¡Wow solo wow! No te imaginarás esto, pero es la clase de música que quiero tocar en este momento de mi vida. Realmente siento esto y estoy muy emocionado de colaborar contigo en este track, qué pieza tan emotiva y melódica, hermano. Absolutamente honrado de hacer esto contigo.

Mauricio More nos confiesa, que aunque suene cursi, se le salió una lágrima al leer este mensaje, "ahí me di cuenta de que la vida es justo eso, soñar tan alto, como si quisieras tocar el cielo y cuando sucede, la satisfacción tan grande de decir: 'valió la pena cada esfuerzo, momento de frustración'".

Mauricio Moore busca inspirar a otros artistas.

Con su arte, quiere llegar lo más lejos posible, pero también, anhela poder inspirar a otros artistas y apoyarlos, "hay músicos con mucho talento allá afuera, que no cuenta con los medios o contactos para poder exponer su arte, aun con todas las plataformas digitales y las nuevas tecnologías, sigue siendo bastante complicado poder llegar a un nivel masivo, hay que pelear con el sistema, en serio, la música es uno de los mejores negocios en el mundo y si lamentablemente está controlado y limitado solo para los artistas 'cool' o de 'moda'".

Al público le dice que aunque suene a cliché, no dejen de soñar en grande, "mientras más locos o imposibles sean sus sueños será mejor". A todos los artistas, les hace saber que si ocupan apoyo, aunque sea moral, "en verdad mis redes están abiertas para todos ustedes 24/7, siempre estaré disponible para cada uno de ustedes".

Mauricio More deja muy en claro que "la música instrumental no ha muerto", pues aunque pareciera que la gente ya no la consume, "hay personas que aún nos escuchan y seguimos luchando por llevar nuestro arte a muchos más, cruzando fronteras".